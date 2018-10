»... na kraju, ki se imenuje Črnomelj...«

19.10.2018 | 14:15

Listina, izdana pred 790 leti.

Črnomelj - Včeraj, 18. oktobra, je minilo 790 let, odkar je bil – najverjetneje v Črnomlju – izdan najstarejši dokument dežele med Gorjanci, Kočevskim Rogom in Kolpo. Z njo sta stopila na prizorišče zgodovine tako današnja Bela krajina, ki se je takrat imenovala dežela Metlika, kot tudi Črnomelj, ki je bil takrat zgolj naselbina brez posebnega pravnega statusa. Ob tej priložnosti je črnomaljski zgodovinar Janez Weiss izdal publikacijo z naslovom »... na kraju, ki se imenuje Črnomelj...«, v kateri je na poljuden način in brez znanstvenih referenc objavil rezultate študije o ustanovni listini Župnije Črnomelj.

Kot je povedal Weiss, je omenjena listina izjemen srednjeveški dokument, ki vsebuje vrsto zgovornih prvin in nam omogoča vpogled v podobo Bele krajine v 13. stoletju, kakor tudi v zapletene družinske in politične odnose velikih fevdalnih rodbin vzhodnoalpskega prostora. »Listina je tudi ključni dokument za razumevanje začetkov cerkvene organizacije na skrajnem robu današnjega slovenskega ozemlja, kakor tudi začetkov fevdalizacije,« je poudaril avtor publikacije.

Ustanovna listina je ohranjena v dveh originalnih različicah ter v prepisu. Da je bila izdana, ima zasluge grofica Zofija Višnjegorska, ki je po smrti moža Henrika IV., grofa Andeškega, s katerim nista imela potomcev, izbrala za svojega dediča Jezusa. Zofija je namreč prosila svojega svaka, oglejskega patriarha Bertolda Andeškega, da »ustanovi župnijo v čast sv. Petra na kraju, ki se imenuje Črnomelj, v soseščini njegovega patriarhata, v deželi, ki se imenuje Metlika, katere ljudstvo je pogansko«. Prvi črnomaljski župnik je bil Ortolf iz Mirne Peči.

Po tem dogodku je naselbina, imenovana Črnomelj, hitro rasla, saj je bila že 23 let pozneje, 13. decembra 1251, v Črnomlju izdana listina, v kateri je omenjen prvi trški sodnik Friderik iz Črnomlja. Leta 1277 pa je bil Črnomelj že izrecno omenjen kot trg. Sicer pa letos v Črnomlju obeležujejo še eno pomembno obletnico: 750 let nemškega viteškega reda v kraju.

Na včerajšnji predstavitvi v tukajšnjem Pastoralnem centru sta prisotne pozdravila tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič ter črnomaljski župnik Gregor Kunej. Županja je predstavila številne projekte, s katerimi želijo urediti in oživiti staro mestno jedro. Župnik pa je dejal, da se s hvaležnostjo ozirajo na minule generacije ne le Črnomaljcev, ampak tudi Belokranjcev, izpostavil pa je pet poudarkov iz listine.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

