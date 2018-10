Kdo so kandidati za župane v belokranjskih občinah?

19.10.2018 | 12:00

Vir: spletna stran Ministrstva za javno upravo

Metlika, Črnomelj, Semič - Potem ko je včeraj potekel rok za oddajo kandidatur za volitve županov in občinskih svetnikov, se je tudi uradno začela volilna kampanja. Kandidature bodo uradne po potrditvi na občinskih volilnih komisijah, najpozneje 28. oktobra.

V Metliki, kjer so kandidature že potrdili, se za županski stolček potegujejo trije kandidati: Renata Brunskole (Nastja Brunskole in skupina volivcev), Darko Zevnik (SD - občinska organizacija SD Metlika - volilna konvecija) in Alojz Malenšek (Nova Slovenija - Krščanski demokrati).

V Črnomlju so kandidati štirje, in sicer Andrej Kavšek (Vladimir Radovič in skupina volivcev), Vesna Fabjan (LMŠ), Mojca Čemas Stjepanovič (DeSUS OO Črnomelj in SD Črnomelj) in Maja Kocjan (SDS in Nsi).

V Semiču pa sta kandidaturi vložili dve kandidatki - Polona Kambič (Volilni zbor članstva OO SLS Semič) in Sonja Klemenc Križan (SDS, konferenca občinskega odbora Semič).

M. Ž.

