Kandidati za župane v dolenjskih občinah so…

19.10.2018 | 13:20

Vir: spletna stran Ministrstva za javno upravo

Dolenjska - Pred lokalnimi volitvami, ki bodo 18. novembra, se je danes tudi uradno začela volilna kampanja. Kdo vse se poteguje za županske položaje in mesta v občinskih svetih, bo dokončno znano 28. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oz. zavrnitvi kandidatur. Sezname potrjenih kandidatur in list kandidatov pa bodo občinske volilne komisije javno objavile najpozneje 2. novembra. In kako je s kandidaturami za župana po Dolenjski?

V Mestni občini Novo mesto so jo vložili mag. Gregor Macedoni (Boštjan Grobler in skupina volivcev), Alenka Muhič (Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko – ZZD), mag. Jože Kobe (Zbor članov GAS Novo mesto) in Rok Mežnar (Stranka Dobra država, Zbor članov Občinskega odbora Mestne občine Novo mesto).

V Trebnjem se v boj podajajo Leon Lobe (DROT – Za razvoj), mag. Gregor Kaplan (ZL-DSD) in Alojzij Kastelic (Branko Meglič in skupina volivcev).

Na Mirni sta kandidaturo vložila dva, in sicer Dražen Šmuc (Dražen Šmuc in skupina volivcev) in Dušan Skerbiš (Barica Kraljevski in skupina volivcev).

Tudi v občini Mokronog-Trebelno bodo, če bosta kandidaturi potrjeni, občani izbirali med dvema - Urošem Piklom (Drago Samide in skupina volivcev) in Antonom Mavrom (Franc Glušič in skupina volivcev).

V Šentrupertu so kandidati trije: Rupert Gole (Tjaša Gole in skupina volivcev), Nataša Hribar (Janez Hribar in skupina volivcev) in Andrej Martin Kostelec (SDS).

V Dolenjskih Toplicah še v župansko tekmo podajajo Franc Vovk (Jernej Ban in skupina volivcev), Jože Muhič (Alojz Puhan in skupina volivcev) in Jure Filipović (SDS, konferenca občinskega odbora Dolenjske Toplice).

V občini Straža so med kandidati Samo Jakljič (Borut Likar in skupina volivcev), Dušan Krštinc (Martin Krštinc in skupina volivcev Rios) in Franc Plut (Domine Avguštin in skupina volivcev).

Za stolček prvega moža v mirnopeški občini sta kandidaturo vložila Andrej Kastelic (Damjan Zupančič in skupina volivcev) in Zvonko Lah (Stanislav Bevc in skupina volivcev).

V Žužemberku so potencialni kandidati trije, in sicer Franc Škufca (Franc Škufca in skupina volivcev), Jože Papež (Nsi) in Darko Pucelj (stranka Dobra država)

V Šentjerneju je do predpisanega roka kandidaturo oddalo pet kandidatov: Franc Hudoklin (SLS, DeSus, SMC), Jože Simončič (Peter Cvelbar in skupina volivcev), Viktorija Rangus (Martina Dolar in skupina volivcev), Radko Luzar (Franc Bevc – Lista za prihodnost) in Albert Pavlič (SDS).

V sosednji občini Škocjan želita župansko mesto zasesti Jože Kapler (SDS) in Franc Kocjan (SLS).

V Šmarjeških Toplicah pa so kandidaturo vložili Anica Turk Potočar (Anica Turk Potočar in skupina volivcev), Marjan Hribar (Gašper Gregorčič in skupina volivcev) in Bernardka Krnc (Bernardka Krnc in skupina volivcev).

V Ivančni Gorici so volitve pravzaprav že odločene, če bo občinska volilna komisija potrdila edino vloženo kandidaturo, bo občino še naprej vodil sedanji župan Dušan Strnad (SDS).

