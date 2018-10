V Sodražici je župan že znan

19.10.2018 | 15:00

V občini Sodražica predvolilnega boja in županske tekme ne bo. Do včeraj, ko se je iztekel rok za vložitev kandidatur za župana, so prejeli le eno kandidaturo. Če bo občinska volilna komisija potrdila edino vloženo kandidaturo, bo tudi naslednja štiri leta občino vodil sedanji župan Blaž Milavec (SLS), ki je bil sicer tudi na zadnjih volitvah edini kandidat za župana.

V največji občini na Kočevsko-ribniškem, v občini Kočevju pa so prejeli 5 kandidatur. Kandidature so vložili: Janko Veber (Sloga), Vladimir Prebilič (predlagatelj Lilijana štefanič in skupina volivcev), Luka Bubnjić (SDS), Alenka Jelenovič (SNS) in Lucija Höferle (Desus).

Le eno manj, torej 4 kandidature, so prejeli v občini Ribnica, tri v občini Kostel in po dve v občinah Loški Potok in Osilnica.

V občini Ribnica se bodo na letošnjih volitvah za mesto župna potegovali: Aleš Hoge (Združena levica-Demokratska stranka dela), Irma Grbec (Volilna konvencija Socialnih demokratov), Jože Levstek (SDS) in Samo Pogorelc (Franc Trdan in skupina volivcev), v Občini Kostel, če bo občinska volilna komisija potrdila prejete kandidature, pa se bodo za županski stolček potegovali: Ivan Črnkovič (Miran Briški in skupina volivcev), Suzana Ozanič (Milojka Malnar in skupina volivcev) in Valentin Južnič (Metka Pelcar in skupina volivcev).

V Loškem Potoku in Osilnici so kandidata za župana že potrdili. V Loškem Potoku bosta kandidirala aktualni župan Ivan Benčina (Janez Debeljak in skupina volivcev) in Robert Volf (SDS), v Osilnici pa poleg sedanjega župana Antuna Volfa (Željko Knavs in skupina volivcev) še Alenka Kovač (SMC).

M. L.-S.