Znova drevesa na Glavnem trgu

19.10.2018 | 16:00

Foto: R. Nose

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in Andrej Mišo Andrijanič sta danes simbolično zasadila prvo drevo na prenovljenem Glavnem trgu. Skupno je bilo v spodnjem delu Glavnega trga zasajenih sedem gabrov pred Hotelom Center in stebrasti hrast pred kavarno, nasproti rotovža pa dve japonski češnji, so sporočili iz novomeške občine.

»Število in tipi dreves sledijo konservatorskemu načrtu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, izdelanemu na podlagi podobe Glavnega trga, kot si jo je leta 1950 ob zadnji prenovi zamislil arhitekt Marjan Mušič. V skladu s tem načrtom bodo zamenjana tudi drevesa v zgornjem delu Glavnega trga, menjava pa bo zaradi trenutne primerne kondicije dreves izvedena po poteku njihove življenjske dobe,« so pojasnili in dodali, da bo skupno v prenovljenem mestnem jedru več dreves, kot jih je bilo pred prenovo.

M. Ž., Foto: R. Nose

novejši najprej Komentarji (1) 27m nazaj Oceni True Truic Lepo. Bomo lahko lučke postavli decembra. Če se bodo obdržala. Torej, je to sedaj Gregorjev drevored. Ga bo moral naslednji župan počistiti kot je on Muhičevega? Preglej samo prijavljene komentatorje