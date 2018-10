Podelili Krkine nagrade

19.10.2018 | 16:45

Novo mesto - V Krki so danes mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Nagrade sta podelila predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, prejelo pa jih je skupno 30 mladih raziskovalcev, med katerimi je kar 16 doktorjev znanosti.

Krkine nagrade, katerih namen je mlade spodbujati k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu, podeljujejo že od leta 1971. Doslej je Krkino nagrado prejelo že 2751 mladih raziskovalcev. Mnogi izmed njih so danes priznani strokovnjaki – profesorji na univerzah, raziskovalci v raziskovalnih institucijah in industriji, več kot 300 jih je zaposlenih v Krki.

Člani Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad so letos opazili pomemben napredek tako v številu prijavljenih nalog, kot tudi v kakovosti. Letos je bilo število prijavljenih nalog celo rekordno. »Posebej razveseljivo je, da je veliko nalog zelo kakovostnih tako po aplikativni kot po znanstveni vrednosti. Njihova tematika pa je povezana z aktualnimi panogami, kot so farmacija, kemija, medicina, biokemija, biotehnologija, biologija, mikrobiologija in druge sorodne vede,« so sporočili s Krke.

Med 30 nagrajenci jih letos 5 prejelo veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo, 25 študentov dodiplomskega in podiplomskega študija pa Krkine nagrade. Krkine nagrade in priznanja so sicer podelili že septembra tudi 66 srednješolcem za 37 raziskovalnih nalog.

Velike Krkine nagrade za raziskovalno delo so letos prejeli: dr. Kaja Rožman (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani), dr. Gabrijela Horvat ( Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru), dr. Špela Alič ( Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana), dr. Špela Zupančič (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) in dr. Andrej Emanuel Cotman ( Kemijski inštitut, Ljubljana).

M. L.-S.; Foto: B. Blaić

Galerija