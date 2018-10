Trsničarji in stroka tudi o tolerantnih sortah

20.10.2018 | 08:30

Foto: spletna stran trsnice Martinčič

Šentjernej - Kmetijsko–gozdarska zbornica Slovenije in njen novomeški zavod sta v četrtek v Šentjerneju pripravila trsničarski posvet, s katerim so želeli poudariti, da v Sloveniji že okroglih 60 let neprekinjeno odbiramo vinske trte. Govorimo o organizirani selekciji, čeprav je jasno, da je človek odbiral material in izboljševal sorte že od nekdaj.

Na posvet so povabili trsničarje in vso stroko s tega področja: strokovne skupine vinogradnikov in vinarjev, kmetijsko ministrstvo, fakultete, Kmetijski inštitut Slovenije in selekcijska trsničarska središča.

Prof. dr. Zora Korošec Koruza z Biotehniške fakultete je predstavila dosedanje dosežke selekcije za vinogradnike in trsničarje ter predstavila prihodnje naloge. Ob tem je poskušala prikazati, zakaj je nadaljnja selekcija potrebna.

Marinka Pečnik iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je pripravila pregled pridelave trsnih cepljenk v naši državi ter predstavila, kako poteka odbira, koliko časa traja in kako pride do vpisa v sortno listo ali trsni izbor. Mag. Erika Orešek iz te iste ustanove pa je analizirala stanje zlate trsne rumenice pri nas ter spomnila na spremembe v zakonodaji, ki se pripravljajo, in ki bodo vplivale tudi na delo in stroške trsničarjev.

S posveta (Foto: B. D. G.)

Veliko zanimanja je zbudilo predavanje prof. dr. Stanka Vršiča iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru o tolerantnih vinskih in namiznih sortah grozdja. Tolerantne (delno odporne na bolezni) sorte postajajo vse bolj zanimive in jih tudi v marsikateri evropski državi že sadijo bolj množično, saj prispevajo k varovanju okolja in dajejo dobra vina. Vendar pa so mnenja o tem med vinogradniki in tudi v stroki še zelo različna. Za nekatere je sporno, ker tolerantne sorte dobijo s križanjem, pri katerem uporabijo tudi divjo trto, spet drugi dokazujejo, da je njenega materiala v strukturi komaj 2 do 3 odst., rezultati pa odlični.

Na posvetu so govorili še o strokovnih nalogah na področju vinogradništva (dr. T. Jug, dr. F. Čuš, mag. Vaupotič) ter o izkušnjah slovenskih vinogradnikov z virusom vinske trte (prof. dr. D. Rusjan).

Ob koncu posveta so udeleženci še na slepo degustirali vina, med katerimi je bilo kar nekaj tudi vin iz tolerantnih sort. Kot nam je povedal Jernej Martinčič, specialist za vinogradništvo pri Kmetijskem zavodu Novo mesto, so bili pokuševalci navdušeni nad vinom. Analizo odzivov pa še pripravljajo in jo bodo posredovali tudi pristojnim ustanovam.

B. Dušič Gornik

