V Anžah obnovili most

20.10.2018 | 10:30

Obnova mostu in ureditev okolice je stala 76 tisoč evrov. (Foto: Občina Krško)

Anže, Brestanica - Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak in predstavnica krajanov Danica Mirt so v četrtek uradno namenu predali obnovljen most na cesti Anže – Ponikve – Bučerca.

Kot so sporočili iz krške občine, je občina z obnovo začela konec junija na pobudo krajevne skupnosti, zaključila pa jo avgusta letos. Naložba je stala 76.000 evrov, obsegala pa je postavitev nove prekladne konstrukcije, obnovo temeljev, sanacijo in rekonstrukcijo obstoječe podporne in prekladne konstrukcije, izgradnjo navezovalne ceste z mostu na obstoječo javno pot ter ureditev struge potoka Brestanica.

Sicer je na območju brestaniške krajevne skupnosti, kjer je občina Krško letos zaključila nekaj večjih naložb, na področju obnove cestne infrastrukture v načrtu med drugim še obnova mostu na cesti Armeško – Raztez in mostu na Cesti na ribnik, so še dodali v sporočilu za javnost.

Krajšo slovesnost ob zaključku sanacije mostu v Anžah so s pesmijo popestrili člani Rajhenburškega okteta.

M. Ž.

