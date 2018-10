Pred mejo trčila avtobus in avtomobil; padla s postelje

20.10.2018 | 07:40

Pri mejnem prehodu Obrežje se je ponoči zgodila prometna nesreča. Fotografija je ilustrativna. (Foto: J. A.)

Minulo noč ob 2.14 sta na avtocesti Čatež ob Savi–Obrežje, pred mednarodnim mejnim prehodom Obrežje, trčila osebno vozilo in avtobus. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP Brežice pri prenosu poškodovane osebe, odklopili akumulatorja na vozilih, preprečili iztek motornih tekočin v obcestni jašek, posuli in očistili izlite motorne tekočine, odstranili razbitine s cestišča ter nudili pomoč vlečni službi. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli na kraju ter prepeljali v SB Brežice.

Sinoči ob 20.21 je v Šmihelu v Novem mestu starejša obolela oseba padla s postelje. Pomagali so ji gasilci GRC Novo mesto.

J. A.