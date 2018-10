Metlika v znamenju sadja in vina

20.10.2018 | 12:00

Najbolj so na razstavi zastopana jabolka.

Metlika - Ta konec tedna je v Metliki zelo sadjarsko - vinogradniški. Danes ob 13. uri se bo začela v starem mestnem jedru jubilejna 10. prireditev Mlada portugalka v Beli krajini. Včeraj je Anton Omerzel predstavil publikacijo z naslovom Resnica o nekdaj slavnem metliškem vinu in še o eni belokranjski zmoti. V Mladinskem centru pa je Sadjarsko društvo Bele krajine odprlo razstavo sadja, ki bo danes na ogled do 19. ure ter jutri od 8. do 12. ure.

Sadjarsko društvo Bele krajine pripravi vsako leto razstavo v eni od belokranjskih občin. Z razstavo želijo predstaviti pestrost sadnih vrst in sort, pomen biotske raznovrstnosti in sožitja z naravo, uživanja sadja in pomen lokalno pridelane hrane. Letošnje razstave sadjarjem ni bilo težko pripraviti, saj je bila narava zelo radodarna.

Tako torej ni čudno, da je na razstavi predstavljenih kar 20 sadnih vrst. Najštevilnejše so jablane, ki so zastopane z več kot 30 starimi sortami, 40 sodobnimi, 20 odpornimi in tremi slovenskimi sortami. Na ogled je tudi 8 sort orehov, 10 sort lešnikov, ostale sorte sadja pa so zastopane simbolično. Predstavljene so tudi divje in eksotične sadne vrste ter nove sadne vrste, kot so na primer asimina, dren, šisandra. Še posebej pa se na razstavi z izdelki iz sadja predstavljata družini Škof z Boldraža in Pavlovič iz Križevske vasi.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

