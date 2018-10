Po dvanajstih letih prenovljena cesta

20.10.2018 | 11:15

Prerez traku: Ljiljana Herga in Bernardka Krnc.

Šmarješke Toplice - Včeraj je bil za občino Šmarješke Toplice zelo pomemben dan. Namenu so predali obnovljen dvokilometrski odsek državne ceste med Šmarjeto in Šmarješkimi Toplicami, za kar so si prizadevali od vsega začetka nastanka samostojne občine, torej dvanajst let.

Trak na otvoritvi sta prerezali županja Bernardka Krnc in namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga.

Kolesarji so se podali s kolesom po novi stezi iz Šmarjeških Toplic do Šmarjete.

Obnova ceste, ki je potekala v dveh fazah, izvajal pa jo je krški Kostak s podizvajalcem Marjanom Novakom s.p., je obsegala obnovo dveh kilometrov ceste, ureditev meteorne kanalizacije ter izgradnjo javne razsvetljave in hodnika za pešce v celotni dolžini, ureditev nove dvosmerne kolesarske steze v celotni dolžini, ureditev povezovalnega kanalizacijskega voda od Šmarjete do Šmarjeških Toplic, obnovo vodovoda in izgradnjo prepustov za preprečitev poplavljanja v Šmarjeti.

Investicija je stala okrog milijon 752 tisoč evrov, pri čemer je bil večji delež direkcije in sicer skoraj milijon 250 tisočakov, šmarješka občina je iz proračuna namenila blizu 502 tisoč evrov.

Harmonikarji Klemna Hribarja so kot vedno navdušili občinstvo.

Županja Krnčeva je več kot zadovoljna dejala: »Otvoritev novega vrtca v Šmarjeti pred tremi leti je bil najsrečnejši dan mojega županovanja, otvoritev te ceste pa najuspešnejši dan. Po 12 letih odpiramo cestno pomembno povezavo državne ceste med Šmarjeto in Šmarješkimi Toplicami, med našim upravnim in turističnim središčem, kar je izredna pomena za varnost naših občanov, zlasti otrok, pa tudi vseh ostalih obiskovalcev občine.«

Poudarila je, da je bilo veliko usklajevanj s strokovnimi službami DRSI-ja in DRI-ja ter projektantom, saj je bilo treba reševati tudi vse težave, ki so se pokazale med izvedbo, najtežje pa je bilo pridobiti vsa potrebna zemljišča, za kar se vsem lastnikom zahvaljuje. Ravno tako uporabnikom ceste za potrpežljivost, saj je med gradnjo promet potekal občasno izmenično enosmerno.

Direktor OU Tomaž Ramovš, Bernardka Krnc, Tomaž Willenpart in šmarješki podžupan Aleksander Pavlič.

Zbrane je nagovorila in podrobneje predstavila naložbo tudi Ljiljana Herga. Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste na republiški direkciji za infrastrukturo, pa je že napovedal novo investicijo na cestnem področju v šmarješki občini in sicer obnovo državne ceste skozi spodnji del Družinske vasi. Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Šmarješke Toplice sta sporazum o sofinanciranju že podpisala avgusta.

Po prenovljeni cesti, ki jo je blagoslovil šmarješki župnik g. Andrej Golčnik, so se gostje odpeljali v Šmarjeto in sicer nekateri s starodobniki, drugi s turističnim vlakcem, nekateri pa s kolesi ali peš. Mladi kolesarji so preizkusili novo kolesarsko stezo, udeleženci Šole zdravja pa nove pločnike.

Deček miru

Deček miru in Drago Vogrinčič, Bernardka Krnc in Gianni Rijavec.

V Šmarjeti je namreč sledil še en dogodek - pred občinsko stavbo so slovesno odkrili kip - Deček miru, slovenskega prinašalca Ognja miru in ljubezni. Deček miru, simbolni lik Slovenije in slovenstva, je delo slikarke in kiparke Patricije Simonič iz Maribora. Ob otvoritvi je zapel in spregovoril slovenski glasbenik in ustanovitelj Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob Gianni Rijavec, ki je predstavil »tega malega Prešerna,« ki naj tudi po šmarješki občini trosi mir in prijateljstvo. »Gre za simbolno dejanje sprave slovenskega naroda. Deček miru je zazrt v prihodnost in vesel sem, da ste ga tu sprejeli,« je dejal.

Slastne dobrote pridnih šmarjeških gospodinj

Dečka miru že imajo v pobrateni občini Cankova v Prekmurju, zato je zbrane nagovoril tudi tamkajšnji župan Drago Vogrinčič.

Županja se je za dobro delo z vrtnico zahvalila vsem sodelavcem občinske uprave.

Oba dogodka so popestrili harmonikarji Klemna Hribarja, šmarješki osnovnošolci, Godba na pihala Šmarješke Toplice in novomeške mažoretke.

Šmarješki vinogradniki ter članice društva podeželskih žena so se odrezali z odlično pogostitvijo.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija