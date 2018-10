V mesto je prišel Kralj Matjaž

20.10.2018 | 13:00

Pivnico Kralj Matjaž sta v spremstvu soprog odprla župan Gregor Macedoni in Matjaž Smodiš. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novo mesto ima spet pivnico. Sinoči jo je nekdanji košarkar Matjaž Smodiš odprl pod nekdanjo spodnjo mestno kavarno, kjer so Novomeščani v začetku šestdesetih let minulega stoletja dobili prvi nočni bar, v katerem naj bi se zgodil tudi prvi striptiz, kasneje pa je bila tam tudi mala igralnica, prva novomeška picerija in do pred kratkim mladinski klub LokalPatriot. V skladu s svojim imenom in funkcijo, ki jo je imel pod koši, je pivnico poimenoval Kralj Matjaž, hišno pivo pa Dolga brada.

Pivnico je uradno odprl novomeški župan Gregor Macedoni, ki naj bi ob tej priložnosti, kot so napovedali občinski piarovci, odprl tudi spodnji del prenavljajočega se Glavnega trga, v kratkem nagovoru pa je izrazil veselje, da se je podjetnik, kot je Matjaž Smodiš, odločil vlagati v staro mestno jedro, Matjažu pa je zaželel, da bi bil, tako kot je bil uspešen pod koši, uspešen tudi kot gostinec. Nato je Matjaž goste povabil v obnovljeni lokal in povedal, da bodo za rajo brezplačno natočili 99 vrčkov Dolge brade.

I. Vidmar

Galerija





























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni True Truic Matjaž, Matjaž kaj je tebi tega treba ?. Bogata športna kariera, odličen športnik in družba na tej fotografiji...?? halo? Preglej samo prijavljene komentatorje