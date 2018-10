FOTO: Na Prepihu nepozabna Oktoberfešta. Nora zabava tudi nocoj!

20.10.2018 | 12:05

Navdušena množica obiskovalcev je uživala in pozabila na vse skrbi.

Vroča Ines Erbus je razgrela številne na Oktoberfešti.

Najprej je za odlično vzdušje in zabavo skrbel odštekani voditelj Galame Dean od the Mike.

Skupina Vigor je Dolenjce s svojim nastopom navdušila.

Pevec Mario Roth je bil sinoči dobro razpoložen.

Gornja Težka voda - Zabave želji so sinoči znova prišli na svoj račun. Na Prepihu nad Novim mestom, ki si ga je zagnana ekipa agencije Event24 izbrala za prizorišče svojih velikih dogodkov, se je začela najbolj vroča zabava te jeseni, Oktoberfešta, na kateri so Aktualova galama, Ines Erbus in Grupa Vigor poskrbeli za še en nepozaben večer in žur do zgodnjih jutranjih ur.

Pod šotorom na velikem parkirišču Restavracije Prepih se je zbrala večja množica ljudi od vsepovsod. Prepevalo in plesalo je mlado in staro, vsi pa so v en glas zatrjevali, da se zagotovo vrnejo še na nocojšnji drugi večer edinstvene Oktoberfešte, ko bodo za novo noro zabavo poskrbeli Mladi Dolenjci, Petkova pumpa, velika osvajalka moški src Nina Donelli in skupina Tequila.

Med prvimi, ki so stopile na prizorišče dvodnevnega rajanja, so bile prijateljice Leja in Eva iz Krškega ter Pia iz Logatca, sicer zveste poslušalke radijskih postaj Aktual, Veseljak in Krka, ki so komaj čakale, da se vse skupaj začne. »Prišle smo žurat in smo velike oboževalke Ines Erbus. Na Prepihu smo bile že večkrat, vendar prvič tukaj na Oktoberfešti. Pričakujemo noro zabavo,« so dejale v en glas. Prvič so se tovrstne zabave udeležili tudi fantje iz okolice Trebnjega, ki jih je med drugim prepričala odlična glasbena ponudba. Aljaž, Andraž in Nik so povedali, da so se kar na hitro odločili, kje bodo preživeli petkov večer in ni jim bilo žal.

Ker nobena zabava ne mine brez Aktualove galame, je obiskovalce najprej ogreval in dvigoval vzdušje odštekani Dean on the Mike, predvsem moški del publike pa je nato povsem razgrela vroča Ines Erbus, ki je nastop začela z uspešnico Moje oči plave. Množica je skupaj z njo plesala in prepevala njene največje hite, tudi zadnjega Ti i ja. Ena najbolj simpatičnih in postavnih slovenskih pevk je dejala, da se z veseljem vrača na Dolenjsko, ker je tukaj vedno največji žur. Za drugi vrhunec večera pa so v svojem prepoznavnem stilu poskrbeli fantje iz skupine Vigor, na katere so čakale predvsem predstavnice nežnejšega spola. Njihova oboževalka je tudi Nataša iz Soteske, ki je na zabavo pripeljala tudi moža Tomaža. Kot je povedala, si jih je vedno želela slišati v živo in včeraj se ji je uresničila dolgoletna želja.

Dodajmo še to, da so organizatorji Event24 dobro poskrbeli tudi za hrano in pijačo. Dogodek so omogočili: Avtohiša Berus, Kobra Team d. o. o., Šalehar Transport, Zavarovalnica Sava in Optika Poljšak.

