Šarec na Cviblju: To je bil naš boj, boj za svobodo!

20.10.2018 | 16:10

Žužemberk - Pri spomeniku na Cviblju nad Žužemberkom, ki so ga v spomin na več kot 2200 padlih borcev in aktivistov osvobodilne fronte leta 1961 postavili nad grobnico s posmrtnimi ostanki partizanov, padlih v suhokranjskih osvobodilnih bojih, je bila dopoldne tradicionalna žalna slovesnost, na kateri je kot bil govornik predsednik vlade Marjan Šarec.

»Ne morem razumeti nekaterih, ki danes govorijo, da je bilo vse skupaj le farsa, da je bil narodnoosvobodilni boj nekaj nepotrebnega, češ, malo bi počakali pa bi nas drugi rešili. Ne morem razumeti tistih, ki pravijo, da narodnoosvobodilni boj ni bil naš boj. Bil je naš boj in bil je boj za svobodo,« je poudaril Šarec, ki so ga zbrani med govorom večkrat nagradili s spontanim aplavzom.

»Ne pozabimo, to je bila vojna za uničenje. Slovenski narod ni bil na seznamu tistih, ki bi jih ob morebitni zmagi tretjega rajha častili, slavili ali jim priznavali pravico do svojega jezika. Ne, vreden bi bil samo jezik Goetheja, Schillerja, Danteja, slovenski jezik pa bi za vedno obveljal za nižje pogovornega, ali pa ga tudi ne bi bilo več, in tega ne smemo nikoli pozabiti,« je opomnil predsednik vlade.

»To, da danes lahko govorimo v svojem jeziku, da se v njem lahko tudi prepiramo ali zgolj jamramo, to je vrednota. In zato so padli ti, ki tukaj ležijo, za to so se borili. Njim smo dolžni spoštovanje in čast. Njim smo dolžni ohraniti našo republiko Slovenijo samostojno in neodvisno,« je bil jasen Šarec.

Spomnil je, da druga svetovna vojna nikakor ni bila prvi preizkus slovenskega naroda in pri tem omenil Trubarjev boj za slovenski jezik, ki ga je plačal z izgnanstvom, pa Rudolfa Maistra, ki je izkoristil zgodovinsko priložnost in domovini pripojil severovzhodni del ozemlja. O Jugoslaviji je dejal, da danes nekateri o njej govorijo zgolj slabo, »čeprav je bila to tudi naša domovina, dokler niso v nekaterih republikah želeli hegemonije in prevlade nad drugimi narodi. Leta 91 smo se uprli taki politiki in izkoristili edinstveno priložnost, priboriti si svojo državo.«

Govor je sklenil z mislijo o domoljubju, ki si ga danes nekateri prisvajajo. »Kot da je to njihov privilegij in kot da je domoljubje samo njihova domena. Ne, domoljubje je pravica in dolžnost vsakega izmed nas. Domoljubje ni nacionalizem, ampak je ljubezen do svoje domovine, brez tega da bi ob tem tlačili druge.«

Vence v spomin padlim borcem so položili premier Marjan Šarec, žužemberški župan Franc Škufca, veleposlanik Ruske federacije Doku Gapurovič Zavgajev, konzulka na veleposlaništvu republike Srbije Ivana Jakšić Matović, delegacije republike Slovenije, ZZB za vrednote NOB, odbora VII. korpusa in KO ZB Žužemberk, predstavniki borčevskih organizacij in drugi.

Na slovesnosti so sodelovali tudi častna enota Slovenske vojske, praporščaki, recitatorji in pevci, KUD Žužemberški rogisti, moški pevski zbor Lopar s Primorske, 1. spominski dolenjski bataljon in drugi.

Slovesnost so pripravili odbor VII. korpusa, glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, novomeško območno združenje Zveze združenj borcev za vrednote NOB, krajevni odbor Zveze borcev Žužemberk in tukajšnja občina.

Besedilo in fotografije: B. Blaić

Galerija