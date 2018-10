FOTO: Z relativno malo denarja za uporabnike VDC naredili veliko

20.10.2018 | 17:20

Novo mesto - Prijetno okolje in čim manj arhitekturnih ovir sta dva faktorja, ki pomembno prispevata, da se varovanci in zaposleni v Varstveno delovnem centru (VDC) Novo mesto dobro počutijo. Tako so včeraj s prisrčno prireditvijo odprli najnovejše pridobitve: klančine in park z visokimi gredami, klopmi ter nadstrešnico.

"Lani smo uredili klančine, letos pa še dvignili teren, potem pa je Lions klub Novo mesto poskrbel za vso opremo - nadstrešek, visoke grede, zasaditve in klopi. Gre za naložbo, ki je velikega pomena, saj je zelo izboljšala kakovost življenja naših varovancev. Omogoča jim, da so lahko na zraku in v naravi," je po prireditvi, ki so jo oblikovali sami varovanci, zadovoljno rekla direktorica VDC Novo mesto Romana Trpin.

VDC Novo mesto ima trenutno 168 uporabnikov

Tam je bilo kar nekaj članov Lions kluba Novo mesto, tudi predsednik Ivan Erenda, ki je povedal, da so z VDC Novo mesto sodelovali že pred dvema letoma, ko so uredili sobo za umiranje varovancev. "Pozneje so stekli pogovori in tako smo pomagali še pri urejanju zunanjega dela. Ta projekt je zelo specifičen, saj smo mi prispevali material, Šolski center Novo mesto ter Center biotehnike in turizma pa sta pomagala pri izvedbi. Z relativno majhnimi sredstvi smo naredili veliko," je dejal Erenda in omenil, da se že pripravljajo na prihodnji projekt- dobrodelni bazar, ki bo prvo soboto v decembru v novomeški Qlandii.

Sicer je njihovo razdeljevanje pomoči vezano na prošnje in potrebe, ki se pojavljajo sproti. Da znajo prisluhniti prav vsakemu, smo se na lastne oči in ušesa prepričali že včeraj. Ko so izvedeli, da pomoč potrebuje družina, ki ima otroka na vozičku in bi jim dvigalo zelo olajšalo življenje, so se nemudoma dogovorili za obisk.

Na prireditvi sta bila tudi novomeški župan Gregor Macedoni in predstavnica ministrstva za delo Mateja Jenko Paš.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

