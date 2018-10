Mirna in Mokronog v znamenju badmintona

20.10.2018 | 18:30

Domači up Nik Zupančič

Sočasno so v Mokronogu pripravili mednarodno tekmovanje za mlajše kategorije.

Predsednica Badmintonskega kluba Mirna Darja Krivec

Mirna, Mokronog - Včeraj se je v telovadnici osnovne šole začel turnir svetovnega mladinskega pokala v badmintonu Tem Junior & Youth International 2018, ki ga že 24. zapored pripravlja mirnski badmintonski klub. Tekmovanja se je udeležilo okrog 60 tekmovalcev iz različnih evropskih držav, prvič pa na njem sodelujejo tudi badmintonisti iz Malezije, Kanade in celo Peruja. Sočasno so v Mokronogu pripravili tudi mednarodno tekmovanje za mlajše kategorije U-11, U-13 in U-15, na katerem nastopa okoli 210 tekmovalcev.

Badmintonski klub Mirna je edini v Sloveniji, ki pripravlja tovrstno tekmovanje za mladince. Tako imajo domači upi možnost, da se merijo z igralci, ki sodijo med boljše na svetu.

»Na turnirju je nekaj Angležev, ki so zelo dobri, nastopa pa tudi Kanadčan, ki je prvi favorit turnirja, saj sodi med najboljše tri v svoji državi in je dokaj visoko uvrščen tudi na svetovni lestvici,« je dejal tehnični direktor turnirja Matevž Bajuk, ki je tudi sam badmintonist. Začel je na Mirni, sedaj pa tako kot še nekateri ostali mirnski igralci igra v tujini, in sicer nastopa za avstrijski klub.

Tudi mirnski klub ima na tekmovanju nekaj svojih predstavnikov, ki pa so še kadeti, kar pomeni, da so tri leta mlajši od večine, zato ni pričakovati, da bi se borili za najvišja odličja.

Predsednica mirnskega kluba Darja Krivec je dejala, da je organizacija takšnih dveh turnirjev kar precejšen zalogaj. »Ampak imamo veliko ekipo prostovoljcev, ki nam pomagajo,« dodaja. Z letošnjim obiskom so zadovoljni, čeprav so na turnirju za mladince na Mirni pričakovali večje število udeležencev. »Vzporedno potekajo tudi drugi močnejša tekmovanja. Med mlajšimi pa bi bilo verjetno še več tekmovalcev, a smo zaprli prijave,« pojasnjuje Krivčeva.

Finalne tekme bodo na sporedu jutri, zato mirnski klub vse ljubitelje badmintona vabi na Mirno in v Mokronog.

Besedilo in fotografije: R. N.

