Partizan s sklonjeno glavo zapustil Dolenjsko

20.10.2018 | 20:05

Žiga Fifolt je v novi sezoni zacvetel in tudi proti Partizanu je bil eden ključnih mož v moštvu Krke. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v novi sezoni na domačem igrišču nepremagljivi, kar po vsega šestih tekmah v jadranski ligi in domačem prvenstvu sicer ne bi bilo kaj posebnega, če ne bi na novomeškem parketu pokleknili Mornar, udeleženec finalnega turnirja jadranske lige, aktualni slovenski prvak Olimpija in veliki Partizan, ki je moral dolenjskim košarkarjem priznati premoč nocoj. Vsekakor obetaven začetek.

Po izenačeni prvi četrtini so se novomeški košarkarji v nadaljevanju sprostili in v drugi četrtini z delnim izidom 11:2 povedli še s 40:31, a so gostje nato v zadnji minuti uspeli zaostanek zmanjšati na šest točk. Sledil je izenačen in napet drugi polčas v katerem je sicer skoraj ves čas vodila Krka, a vse le ni bilo tako enostavno. Sredi tretje četrtine, ko so povedli z 42:36, se je namreč Novomeščanom ustavilo, Beograjčani pa so z desetimi zaporednimi točkami povedli za štiri, Krka pa kar štiri minute ni zadela koša. Krizo je novomeški trener Simon Petrov presekal z minuto odmora, po kateri je Cinac prekinil Krkin strelski post s trojko. Kljub temu pa je Partizan odšel na zadnji dveminutni odmor s točko prednosti.

Domen Bratož je s trojko ob koncu prvega napada v zadnji četrtini Krko znova popeljal v vodstvo. Beograjčanom je nato sicer uspelo še trikrat izenačiti, a kaj več jim novomeški košarkarji niso pustili. Najboljši košarkar Krke je bil tokrat Luka Lapornik z 19 točkami in osmimi skoki, poleg Cinca in Marinellija pa se je znova zelo izkazal tudi Žiga Fifolt z 12 točkami in šestimi skoki, z 71 odst. zadetih metov pa je bil najbolj učinkovit strelec srečanja med tistimi, ki so na koš vrgli več kot enkrat.

Naslednja tekma v jadranski ligi košarkarje Krke čaka v petek v gosteh pri Igokei, pred tem pa se bodo v torek v tretjem krogu domačega prvenstva doma pomerili z Ilirijo.

Krka : Partizan 80:76 (18:18, 40:34, 50:51)

Krka: Mahkovic 5 (3:4), Marinelli 9 (4:5), Škedelj 2, Bratož 8, Cinac 13 (4:4), Đapa 6, Fifolt 12 (2:4), Lalić 6, Lapornik 19 (6:7).

Partizan: Paige 14 (1:1), Sy 4 (0:2), Aranitović 6 (4:4), Marinković 22 (4:6), Gegić 3 (0:2), Veličković 4, Landale 12 (4:5), Gagić 6 (6:6), Nikolič 5 (2:2).

Prosti meti: Krka 19:24, Partizan 21:28.

Met za tri točke: Krka 9:26 (Cinac 3, Bratož 2, Đapa 2, Marinelli, Lapornik), Partizan 5:25 (Paige 3, Gegić, Nikolić).

Osebne napake: Krka 30, Partizan 26.

Pet osebnih: Bratož (38.); Aranitović (37.), Paige (39.).

Trenutna lestvica: 1. Mega Bemax 8, 2. Crvena zvezda 6, 3. Petrol Olimpija 6, 4. Partizan 6, 5. Krka 6, 4. Budućnost 5, 6. FMP 5, 7. Cedevita 4, 8. Igokea 4, 9. Mornar 4, 11. Cibona 3, 12. Zadar 3.

I. Vidmar

