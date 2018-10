Še danes v Brežice vabi sejem POK

21.10.2018 | 08:00

Živahno na včerajšnjem sejmu POK v Brežicah

Brežice - V tukajšnji športni dvorani so včeraj zjutraj odprli tradicionalni sejem POK Brežice, podjetniško-obrtni in kmetijski sejem. Odprt bo še danes od 9. do 17. ure, ko obiskovalci še vedno lahko srečajo in spoznajo številna podjetja, obrtnike in tudi nekatere kmetije z območja Posavja in od drugod. Nekateri razstavljavci samo predstavljajo svojo dejavnost, večina pa jih svoje izdelke tudi prodaja.Vstop je prost.

Na sejmu se s svojo stojnico oba dneva predstavlja tudi naša medijska hiša s svojim paradnim konjem tednikom Dolenjski list in njegovo mesečno prilogo Živa. Za obiskovalce je naša hiša pripravila med drugim tudi nagradno igro.

Na sejmu se oba dneva predstavlja tudi naša medijska hiša - Dolenjski list.

Včerajšnji začetek sejma so pospremili zvoki Gasilskega pihalnega orkestra Loče in županov nagovor, nato pa še nastop Folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče. Na zunanjih stojnicah so se z dobrotami predstavljala turistična društva iz občine Brežice, ki so kuhala tudi »županov golaž«, pri čemer so nekatere lonce nekajkrat pomešali tudi kandidati za župane, ki, kot se za ta čas spodobi, niso manjkali na dogodku. Z lično obnovljenimi oldtimerji se je predstavljal tudi posavski oldtimer klub Dvotaktol.

V okviru prireditve so se v soboto predstavili še pevci iz Globokega, harmonikarji iz glasbene šole in plesno društvo Imani. Ob sejmu so odprli tudi slikarsko razstavo Matejke Pečar, skozi ves dan pripravljali delavnice in igre za otroke, sredi dneva pa so se pred športno dvorano srečali trije pihalni orkestri: poleg že omenjenega iz Loč še iz Šentjanža in iz Neuhausa v Avstriji. Za zabavo je včeraj popoldne skrbel ansambel Fighting Fish, danes ob 12. uri pa nastopi skupina Gadi. Tudi danes so na sporedu celodnevne aktivnosti za otroke, ob 10. uri bo otroška gledališka predstava Knedl, ob 11.15 nastop hipnotizerja in mentalista Siniše Hotka, ob 15. uri pa nastop udeležencev mednarodnega otroškega pevskega festivala.

Turistična društva so obiskovalce razvajala z dobrotami in tekmovala v kuhanju golaža.

Dogodek organizira Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice s podporo občine Brežice, tokratni sejem pa je bil že osmi po vrsti. Fotouptrip z včerajšnjega dogajanja na sejmu si lahko ogledate v pripeti galeriji.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

Galerija