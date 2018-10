FOTO: Odprli športni park

21.10.2018 | 09:00

Predsednik KS Žabja vas Andrej Kastelic in župan Gregor Macedoni

Del otroškega igrišča

Nastopile so žabice

Maja Kokol je vodila prireditev in skrbela za animacijo otrok.

Novo mesto - V krajevni skupnosti Žabja vas so včeraj odprli športni park. Nanj so krajani čakali in se zanj trudili kar dolgih 35 let. »V zameno za opustitev uporabe doma krajanov v Drgančevju smo prejeli obljubo za nove prostore krajevne skupnosti in igrišče. Nadomestne prostore je krajevna skupnost začasno dobila v zadružnem nakupovalnem centru na Šentjernejski cesti, za igrišče pa je bilo potrebno vložiti še veliko več truda in moči,« je dejal predsednik KS Žabja vas Andrej Kastelic.

A uspelo jim je, športni park, ki se nahaja ob začetku Drejčeteve poti, lepo umaknjen od prometa, ima igrišča za odbojko, nogomet in košarko, balinišče in otroška igrala. Naložba je veljala okoli 90 tisoč evrov, uresničili pa so jo v okviru razpisov Mestne občine Novo mesto za 50-odstotno sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Igrišče je z metom na koš odprl novomeški župan Gregor Macedoni.

Ob tej priložnosti so v krajevni skupnosti pripravili celodnevni program, namenjen predvsem otrokom, poskrbeli so tudi za glasbo in seveda, da želodčki malih in velikih niso bili prazni.

Več o igrišču in ostalih projektih krajevne skupnosti v tiskani izdaji Dolenjskega lista v četrtek.

M. Ž..

Galerija