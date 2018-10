Dve prometni nesreči

21.10.2018 | 08:30

Novo mesto - Včeraj ob 17.55 se je na cesti Novo mesto—Karteljevo pri avtocestnem priključku Novo mesto zahod, zgodila prometna nesreča v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 20.20 je v Orešju na Bizeljskem voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste pri tem je vozilo zagorelo. Gasilci PGD Orešje so zavarovali kraj nesreče in požar pogasili. Poškodovanih ni bilo.