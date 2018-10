V Kamniku osvojili niz

21.10.2018 | 09:30

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - V drugem krogu prve moške odbojkarske lige so novomeški odbojkarji gostovali pri kamniškem Calcitu, kjer po novem igra tudi Šentjernejčan Miha Bregar, otrok novomeške odbojkarske šole. Novomeščanom je uspelo favoriziranim Kamničanom odščipniti niz, Bregar pa je bil v moštvu svojih novih delodajalcev s 16 točkami drugi najbolj učinkovit igralec.

Novomeščani so začeli dobro in bili v prvem nizu do desete točke večino časa v prednosti, pri dvanajsti točki pa je bil niz nazadnje izenačen. Potem so Kamničani z delnimi izidom 5:0 prišli do neulovljive prednosti. Krki se je sicer ob koncu niza na servis Davida Renka in točkah Maria Koncilje uspelo približali na dve točki zaostanka (20:22), a do izenačenja ni prišlo.

So pa Novomeščani izkoristili svojo priložnost v drugem nizu, ko so povedli s 5:2 in s točko Valentina Turka z 9:5 ter sredi niza po njegovem asu že s 14:8. Domačini so se jim sicer v nadaljevanju približali na 19:20, a izenačili niso, Mario Koncilja pa je z blokom poskrbel za izenačenje v nizih.

V tretjem nizu so Kamničani uredili svoje vrste in ga ekspresno dobili s 25:13, nalet pa nadaljevali tudi v četrtem nizu, ko so Novomeščanom dovolili osvojiti dve točki več.

V tretjem krogu se bo Krka v soboto ob 19. uri doma pomerila z Mariborom.

Calcit Volley : Krka 3:1 (21, -23, 13, 15)

Calcit Volley: Pereira 4, Hribar, Bregar 16, Golob, Jereb 2, Ratek 1, Vidmar 12, Babkov 17, Štalekar 14, Kvas, Lakner, Kotnik, Štembergar Zupan 4.

Krka: Hafner, Ožbalt, Erpič 8, Vrhovšek 1, Kosmina 9, Kafol, Koncilja 6, Pucelj, Kumer 12, Lindič, Renko 1, Turk 8, Dimič.

Lestvica: 1. ACH Volley 6, 2. Calcit Volley 6, 3. Maribor 6, 4. Salonit Anhovo 3, 6. Šoštanj Topolšica 3, 6. Krka 3, 7. Panvita Pomgrad 3, 8. Hiša na kolesih 0, 9. Črnuče 0, 10. Hoče 0.

I. V.