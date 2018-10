Metliški gasilci bogatejši za udarno vozilo

21.10.2018 | 10:00

Kristjan Guštin je izročil ključe novega vozila Janezu Firu.

Metlika - Gasilsko društvo Metlika, ki je najstarejše tovrstno društvo na Slovenskem, saj bo prihodnje leto praznovalo 150-letnico ustanovitve, je včeraj pripravilo dan odprtih vrat. Ob tej priložnosti je metliški župan Darko Zevnik predal ključe novega udarnega vozila poveljniku društva Kristjanu Guštinu, ta pa glavnemu strojniku Janezu Firu.

Na slovesnosti je častni predsednik PDG Metlika Stane Bajuk izročil predsedniku Amirju Mehadžiću staro gasilsko čelado, ki jo je temeljito obnovil častni član društva in metliški častni občan Franc Krope. Sicer pa so metliški gasilci predstavili svoje društvo in vozila. Na ogled je bilo delo vodnikov policijskih službenih psov, pionirji, mladinci in starejši gasilci pa so prikazali gasilske vaje. V Naselju Borisa Kidriča so gasilci prikazali še taktično vodeno vajo.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

