Dolenjci se tokrat niso veselili

21.10.2018 | 11:00

Krka je morala na domačem igrišču priznati premoč zanjo vedno neugodnim Škofjeločanom. (Foto: Danilo Kesić)

Novo mesto - Precej pičel je bil izkupiček dolenjskih rokometnih prvoligašev konec tega tedna v ligi NLB, kjer so točko osvojili le Ribničani, ki so doma remizirali z Gorenjem in tako ostajajo edina neporažena ekipa v ligi, Krka je morala doma priznati premoč zanjo vedno neugodnim Škofjeločanom, Sviš je v gosteh izgubil s Koprom, Trimo pa že med tednom prav tako v gosteh v Mariboru. Zadovoljni pa so lahko v Posavju, saj je Dobova presenetila goste iz Ormoža in tako osvojila tretji par točk.

Krka : Urbanscape Loka 24:26 (13:16)

Krka: L. Rašo 6, Bevec, Didovič 2, Pršina 6, Tomić, Irman 1, Jakše, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 3 (1), Kukman, Windischer, Matko, Imperl, Florjančič 6.

Urbanscape Loka: Vrbinc 3, Šibanc 2 (1), Gartner, Dolenc, Krivic, Jamnik 5 (1), Juričan, Pipp, Bergant 6, Jesenko 4, Bogdanič-Jenko 4, Pogačar, Plestenjak, Klemenčič 2, Dobaj, Marinović.

Dobova : Jeruzalem Ormož 31:30 (13:15)

Dobova: Leben, Dular, Markušić 6 (1), Rožman, Kučič 1, Polutnik, Bura 8, Majić 2, Jazbec, Zavodnik 4, Krnc, Šušnjara, Kunst 2, Sintič 5 (1), Hotko 1, Novak 2.

Jeruzalem Ormož: M. Šulek, Balent, Bogadi 6, Šoštarič 1, Čudič 9 (2), Žuran 5, Horvat, Škrinjar, Kocbek 3, Niedorfer, Kosi, Ozmec, Vujović 6, Ciglar.

Riko Ribnica : Gorenje Velenje 30:30 (14:14)

Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 2, Horvat, Vujačić 8 (1), Žagar 2, Knavs 5 (1), Pahulje, Lešek, B. Nosan 4, Klarič, Kovačič 4, Pucelj 4 (1), Tomšič, M. Nosan, Setnikar 1, Košmrlj.

Gorenje Velenje: Mazej, Haseljić, Tajnik 3, Špelić 3, Matanović 5 (2), Logar, Stojnić 2, Vujović, Miklavčič 1, Banfro, Drobež, Verdinek 9 (1), Taletovič, Šiško, M. Kavčič 1, A. Kavčič 6.

Koper 2013 : Sviš Ivančna Gorica 30:20 (14:9)

Koper 2013: Haseljić 1, Dolenc, Grzentič 6, Krečič 2, Matijaševič 3, Konjevič 1, Kocjančič, Postogna, Moljk, Smolnik 1, Sokolič 1, Guček 1, Zugan 3, Marić 2, Planinc 2 (1), Bratković 7 (4).

Sviš Ivančna Gorica: Knez 3, Zafran 1, Fink 3, Hrovat 1, Stopar 4, Škorc, Matej Košir 2, Struna, Kutnar, Željko 1, Vencelj, Zlatnar, Bučar, Matic Košir 4 (1), Vidmar.

Maribor Branik : Trimo Trebnje 29:25 (14:14)

Maribor Branik: Đurica, Žabič, Pungartnik, Planinšek, Celminš 6, Marušič 3, Sok 5, Šol, Simonič, Jerenec 4, Velkavrh, Budja, Jerebie, Golik 6 (4), Buneta 5, Štumpfl.

Trimo Trebnje: Cvetko 4, Jerlah, Seferović, Dobovičnik 1, Mat. Kotar 3, Mi. Kotar, Mar. Kotar, Udovič 1, Sašek 4 (3), Redek, Brana, Bojanić 1, Grbič, Grandovec 4, Cirar 7 (2), Urbič.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 12, 2. Riko Ribnica 12, 3. Gorenje Velenje 9, 3. Maribor Branik 8, 4. Urbanscape Loka 8, 6. Trimo Trebnje 7, 7. Krka 7, 8. Jeruzalem Ormož 6, 9. Dobova 6, 10. Koper 2013 5, 11. Dol TKI Hrastnik 2, 12. Sviš Ivančna Gorica 2.