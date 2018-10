Že 18. Praznik topliškega jabolka

21.10.2018 | 11:30

Razstava jabolk v avli kulturno-kongresnega centra

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec

Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice je predstavilo drugo knjigo receptov.

Dolenjske Toplice - Osrednja jesenska prireditev v Dolenjskih Toplicah, Praznik topliškega jabolka, je včeraj pred in v kulturno kongresni center privabila kar lepo število ljudi, podobno pa naj bi bilo tudi danes, ko organizatorji – občina Dolenjske Toplice, Kmetijski gozdarski zavod Novo mesto in društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice znova pripravljajo pestro dogajanje.

Že 18. Praznik topliškega jabolka je uradno odprla ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, ki je dejala, da takšne prireditve oz. dogodki pomembno vplivajo na zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane. »Vedno bolj vemo, kako pomembno dejstvo je, da takšno hrano lahko res varno in brezskrbno uživamo na svojih krožnikih,« je dejala. Direktor novomeškega kmetijsko gozdarskega zavoda Jože Simončič je ob tem poudaril, da je bila letošnja letina, ker ni bilo toče, odlična. A žal je cena sadja nizka, kljub temu pa na policah veleblagovnic še vedno opazimo tuje sadje, je nadaljeval. Domača hrana je ponavadi zaradi kakovosti nekoliko dražja, a s tem krepimo dolgoročno pridelavo in lokalno samooskrbo. »Naša stalna naloga je, da se trudimo za dvig zaupanja med pridelovalcem in potrošnikom. Današnja prireditev na to prav gotovo zelo pozitivno vpliva,« je menil.

Številni obiskovalci so na stojnicah lahko poskusili domačo hrano in jo tudi kupili. V avli kulturno—kongresnega centra so si lahko ogledali kulinarično razstavo jedi iz jabolk ter jabolka, travniške nasade in zdravilne rastline. Zunaj pa je Martin Mavsar iz KGZ Novo mesto prikazal tudi predelavo jabolk v jabolčni sok. Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice je ob tej priložnosti predstavilo njihovo drugo knjigo z naslovom Jabolčne dobrote.

Pestro bo tudi danes. Med drugim bodo popoldan podelili priznanja za najtežje topliško jabolko, največji jesenski pridelek in tudi za najboljši jabolčni zavitek.

Besedilo in fotografije: R. N.

