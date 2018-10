Letos imajo najboljšo mlado portugalko Vina Plut

21.10.2018 | 12:00

Pipo je zabil v sod Stane Bajuk.

Metlika - V Metliki so včeraj pripravili 10. jubilejno prireditev Mlada portugalka. Posebnost portugalke je, da v le nekaj tednih iz mošta postane vino, kar so Metličani s prireditvijo izkoristili za njeno promocijo. Očitno je, da se je zamisel dobro prijela, saj so obiskovalci dodobra napolnili Mestni trg. Za razliko od prejšnjih prireditev, ki so bile na grajskem dvorišču, so namreč tokratno pripravili na trgu v starem mestnem jedru.

Že po tradiciji so pred gradom obrali trto žametne črnine, potomko trte z mariborskega Lenta. Tokrat so to storili 12 predstavnic slovenskega vinskega kraljestva ter bivši predsedniki Društva vinogradnikov Metlika. Kraljica metliške črnine Melanie Miketič je z bosimi nogami pretlačila grozdje, mošt, ki je pritekel iz jagod, pa je imel, kot je povedal viničar trte Andrej Škof, 74 oe. stopinj.

Potem ko je Stane Bajuk zabil v sod pipo, so iz njega postregli z mlado portugalko, ki je bila mešanica vseh portugalk, s katerimi so se tokrat predstavili vinogradniki. To so bili vinske kleti Prus, Pečarič-Meginc, Malnarič-Nampel in Metlika, družine Šajatović in Hoznar, Vina Plut, Vina Škof, Hiša vina Pečarič, Vinarstvo Nemanič, Dolc 1834, Kordić, Željka Balja iz Hrvaške ter vinogradniki z Madžarske. Komisija in obiskovalci so tudi ocenili mlado portugalko in odločili, da so letos najboljšo pripeljali Plutovi iz Drašičev.

Na Mladi portugalki niso pozabili niti na otroke, za katere so pripravili otroško delavnico o vinogradništvu ter jesensko plesno rajanje. V konzumu je bila delavnica peke belokranjskih pogač, na Mestnem trgu pa belokranjski sejem in odprta kuhinja s tradicionalnimi belokranjskimi jedmi na sodoben način. V kulturnem programu sta nastopili Mestna godba Metlika in tamburaši metliške folklorne skupine Ivan Navratil.

