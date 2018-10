Zagorje v Stopičah brez vsake možnosti

21.10.2018 | 11:45

Foto: I. V./arhiv DL

Stopiče - Rokometašice novomeške Krke so si hitro opomogle po hudem porazu proti "evropskim" Krimovkam pred tednom, ko so tekmo v Ljubljani izgubile s 13:48, tako da so sinoči, ko so se doma pomerile z Zagorjem, znova vrnile v zmagovalni ritem. Tekmo petega kroga 1. A državne lige so začele silovito in po petnajstih minutah že vodile z 11:3, pri čemer je štiri zadetke prispevala Ana Abina, tri pa Živa Čopi.

Potem ko so krkašice prvi polčas tekme z v minulih sezonah drugo najboljšo ekipo v državi dobile s kar devetimi zadetki razlike, so v nadaljevanju tekme lahko stopile na igrišče tudi igralke, ki so sicer deležne manjše minutaže, kar so gostje izkoristile in vsaj nekoliko omilile poraz. Novomeške rokometašice so se s tretjo zmago v sezoni prebile na tretje mesto prvenstvene lestvice, Ana Abina pa na vrh lestvice strelk, kjer je ob njenem imenu zapisana številka 32.

V šestem krogu se bodo rokometašice Krke v soboto v gosteh pomerile z Žalcem.

Krka : Zagorje 27:21 (16:17)

Krka: Petkovič 2, Kramar 5, Abina 6, Novak 3, Geč 3, Leški 1. Čopi 4, Bregar 1, Gramc 1.

Lestvica: 1. Krim Mercator 8, 2. Zelene doline Žalec 8, 3. Krka 7, 4. Z'dežele 5, 5. Zagorje 4, 6. Ž.U.R.D. Koper 4, 7. Mlinotest 4, 8. Ptuj 2, 9. Velenje 2, 10. Ljubljana 2.

I. Vidmar