Naj podjetniški ideji Pokolpja imata Štemberger in Starkmat

21.10.2018 | 17:00

Komisija z avtorji naj idej Kočevske in Bele krajine.

Črnomelj - Podjetniška inkubatorja Bela krajina in Kočevje sta lansko leto pripravila prvi skupni Startup vikend Pokolpje, na katerem so se udeleženci potegovali za naj podjetniško idejo Pokolpja. Lani so gostovali v Kočevju, na letošnjem Startup vikendu Pokolpje, ki je bil minuli petek in soboto, pa so se zlasti mladi z mnogimi zanimivimi idejami zbrali v Črnomlju.

Startup vikend Pokolpje je potekal v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju od leta 2011 do 2020. Poglavitni namen dogodka je bilo spodbujanje in razvijanje podjetniške kulture in inovativnosti, izmenjava in komercializacija znanja ter razvijanje novih startup podjetij.

Tokrat je v kategoriji potencialnih podjetnikov sodelovalo šest posameznikov ali dvojic. Iz Podjetniškega inkubatorja Bela krajina je imel najboljšo idejo Damjan Šumak, predstavil pa je zunanje žaluzije za strešna okna. Iz Podjetniškega inkubatorja Kočevje pa sta najbolj prepričala Gašper Premože in Ivana Hevko s pisalnim peresom z magnetnim pokrovčkom, zapiralom za otroke, imenovanim Magneto.

Tudi v kategoriji startup podjetnik je bilo predstavljenih šest idej. Za najboljšo idejo iz Kočevja so proglasili leseni element za fitnes vadbo Aljaža Štembergerja. Belokranjska naj ideja pa je postal active chair – aktivni stol za odrasle in otroke, ki so ga predstavili Mateja Vrščaj, Tomaž Aupič in Sebastjan Štarkel iz podjetja Starkmat. Obe ideji sta postali tudi naj podjetniški ideji Pokolpja. Dve enakovredni drugi naj ideji Bele krajine so predlagali Martina Simonič z otroško igralno-spalno hiško – Sofia house of wisdom ter Vanja Žalec Stipanovič in Milorad Stipanovič, ki sta predstavila aktivni kovaški atelje. Enakovredni drugi naj ideji Kočevske pa so predstavili Toni in Nataša Tekavec (kraft pivovarna) in Vasja Marinč (digitalni infomat s turistično ponudbo).

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

