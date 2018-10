Petkova pumpa na Oktoberfešti trobila do jutranjih ur

21.10.2018 | 12:30

Foto: Anže Virant (Veseljak.tv)

Gornja Težka voda - Po petkovi predstavi je dvodnevna Oktoberfešta na Prepih tudi sinoči ponovno privabila množico ljudi s celotne Dolenjske. Dogodek agencije Event24 tudi tokrat ni nič manj odmeval in je z veselo energijo zapolnil prizorišče. Večer je bil obarvan z zanimivo mešanico zabavne, narodnozabavne in elektronske glasbe.

Sklop nastopajočih je s Petkovo pumpo odprl Boštjan Tramte (DJ Boštjan). Ta je s svojim vsestranskim repertoarjem, v katerem smo lahko občasno slišali celo glasno trobljenje pumpe, vseskozi skrbel za dobro vzdušje pod šotorom.

Za njim je nastopil ansambel Mladi Dolenjci. Ubrani pevci večglasnih melodij so prebili led z njihovo Nocoj je druga rekla mi. S harmoniko na odru se je začelo vriskanje in sprednji del šotora se je spremenil v plesišče. Nadaljevali so s ponarodelimi priredbami ansambla Lojzeta Slaka, ušli nismo legendarnim Čebelicam in Golici bratov Avsenik, niti skladbi Dan ljubezni (Pepel in Kri). Igrali so tudi skladbe malo mlajših ansamblov, kot so Modrijani in nekaj svojih.

Po Mladih Dolenjcih in kratki vrniti DJ Boštjana je na oder prišla Nina Donelli in predstavniki moškega spola so odhiteli v prve vrste, bližje k odru, kjer so lahko od blizu videli lepotičko in njeno skupino. Že tako dobrovoljno publiko je uvodoma razveselila s Severinino skladbo Brad Pitt. Proti koncu nastopa je odpela tudi skladbo Djurdjevdan (Bijelo Dugme). Publika je takrat glasno prepevala in pevka ni mogla skriti navdušenja nad njeno številčnostjo in razposajenostjo.

Za Nino Donelli so prisotne kratek čas navduševale uspešnice elektronske glasbe, nato pa je bila na vrsti skupina Tequila, ki je spremenila tempo s skladbo Tomislava Ivčića Večeras je naša fešta. Tequila je kot zadnja postregla tako z avtorskimi skladbami kot s priredbami popularne glasbe in prisotne poslušalce grela vse do jutranjih ur.

Med obiskovalci, ki so se zabavali vse do konca dogodka, je bila tudi Polona iz Otočca, ki je bila že lani obiskovalka Oktoberfešte. Povedala je, da je letos prišla nazaj zaradi zagotovljene dobre zabave in dobrega piva lani. Primož in njegovi prijatelji, ki so se odločili priti na Dolenjsko vse iz Horjula, pa so navedli malo drugačen razlog za obisk, slišali so namreč, da na Oktober fešto na Prepih pridejo najbolj luštne punce.

Dogodek so omogočili pokrovitelji Avtohiša Berus, Kobra Team d. o. o., Šalehar Transport, Zavarovalnica Sava in Optika Poljšak.

Valentina Vidmar

