Festival Slakove glasbe uspel

21.10.2018 | 20:45

Petek in sobota sta v Mirni Peči minila v znamenju Lojzeta Slaka in diatonične harmonike.

Zmagovalci med komornimi zasedbami na prvem tekmovanju za nagrado Lojzeta Slaka

Pred osnovno šolo so se predstavila mirnopeška društva in lokalni ponudniki.

V telovadnici bivše osnovne šole je bil kulinarični dogodek Štruklji - nekoč in danes.

Mirna Peč - Dan po odprtju Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, torej včeraj, je v Mirni Peči v organizaciji Društva za ohranjanje Slakove glasbe potekal še prvi Festival Slakove glasbe. Odvijal se je več lokacijah, in sicer v osnovni šoli Toneta Pavčka, v že omenjenem muzeju, športni dvorani pri šoli, kjer je zvečer nadvse supel Večer glasbe Lojzeta Slaka, organizirali so vodene brezplačne krožne izlete od zidanice Lojzeta Slaka na Trški Gori, Pavčkovega doma do Barbove domačije na Malem Kalu, kjer je odraščal, v sklopu projekta Dobrote Dolenjske pa je v telovadnici bivše osnovne šole potekal še kulinarični dogodek Štruklji – nekoč in danes.

Na tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka se je prijavilo 68 tekmovalcev, od tega 61 solistov na diatonično harmoniko v sedmih kategorijah in sedem komornih zasedb. Absolutna zmagovalka tekmovanja in dobitnica velike nagrade-Prostor, model Slak harmonike, je Tina Kalajžič iz Raven na Koroškem, njen mentor je Klemen Rošer iz Glasbene šole Rošer, med komornimi zasedbami pa je največ točk prejela razširjena sestava ansambla Prava stvar (Zupančič, Krivec, Femc, Bukovec, Žnidaršič in Korbar). Na Slakovem sejmu so prikazali izdelovanje harmonik in narodnih noš, čebelarstvo, nastopili so harmonikarji in otroški pevski zbor, na ogled postavili razstavo fotografij Danila Ivančiča o Ansamblu Lojzeta Slaka, Joe Valečič je govoril o pomenu Slakove glasbe v Ameriki, predstavila so se mirnopeška društva in lokalni ponudniki…

Na kulinaričnem dogodku so različne štruklje obiskovalcem ponudili v pokušino Društvo kmečkih žena Novo mesto, Društvo podeželskih žena Mirna Peč, Dobrote dolenjske, Hiša Fink, Dom Frata, gostilna Marinčič, gostišče Koren in Štrukljarna Moja Slovenija, mirnopeško društvo vinogradnikov je pripravilo degustacijo vin in tudi predstavitev povezovanja štrukljev in vin, prireditev pa je začinil dr. Janez Bogataj s predavanjem o štrukljih nekoč in danes.

Na večernem, velikem koncertu, so v besedi in pesmi obudili spomin na zlate čase Ansambla Lojzeta Slaka in se sprehodili čez vsa leta njegovega ustvarjanja. Nastopili so: Koncertni ansambel Slakove glasbe z glasbenimi gosti, Fantje s Praprotna, 100-članski harmonikarski orkester, otroški pevski zbor osnovne šole Toneta Pavčka, folklorna skupina Sveti Štefan iz Gorice pri Slivnici in drugi, niti pa sta v rokah držala Leopold Pungerčar in Slavko Podboj.

Skratka, sobota je bila v Mirni Peči res pestra in praznična.

Besedilo in foto: M. Ž.

