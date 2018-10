Dolgo je dobro kazalo

21.10.2018 | 22:20

Nogometaše Krškega so tokrat na kolena spravili Celjani. (Foto: Jurij Kodrun/M24)

Krško - Nogometaši Krškega so odlični začeli tekmo 13. kroga v gosteh s Celjem, kjer so po vsega osmih minutah tekme vodili z 1:0. Na koncu se ni izteklo po njihovih željah, a tudi tekmecem v boju za obstanek ni uspelo, tako da za predzadnjim Rudarjem še naprej zaostajajo za dve točki.

Izbranci domačega trenerja Dušana Kosića so začeli agresivno in vseskozi vršili pritisk na obrambo gostov, v končnici akcij pa so bili premalo konkretni. Navkljub absolutni uvodni domači pobudi so prvi povedli gosti z Posavja, za vodilni gol pa si največ zaslug lasti Luka Volarič, ki je odvzel žogo zadnji obrambni domači vrsti in podal do Daliborja Volaša, ta pa se je lepo otresel svojega zasledovalca in z natančnim strelom zadel za 1:0.

Le dve minuti kasneje bi Krčani lahko povedli z 2:0, strel Anteja Vukušića z roba kazenskega strela pa je zletel prek vrat. V 12. minuti pa so gostitelji vendarle izenačili po pravilno dosojeni enajstmetrovki - gostujoči obrambni igralec Macario Hing-Glover je v kazenskem prostoru zrušil Rudija Požega Vancaša - s strani najbolj uveljavljenega slovenskega sodnika Damirja Skomine, uspešen "eksekutor" z bele točke pa je bil Mitja Lotrič.

Po dinamičnem uvodu in dveh zadetkih je v nadaljevanju ritem igre močno padel. Celjani so bili še vedno več pri žogi, a Krčani so jim bili vse do konca prvega polčasa povsem enakovredni. Edino resno akcijo so v sami končnici prvega polčasa izpeljali gostitelji, strel Elvirja Ibiševića z roba kazenskega prostora pa je zletel mimo desne vratnice gostujočega vratarja Marka Zalokarja.

Uvod drugega polčasa je bil preslikava prvega, Celjani so imeli pobudo, v zaključku akcij pa niso bili dovolj zbrani. Nato je nastopilo zatišje, igra je brez izrazitih akcij potekala med obema kazenskima prostoroma. Tako je bilo vse do 69. minute, ko je gostujoči vratar Zalokar po prekršku nad Ibiševićem prejel rdeči karton. Gostujoči trener Alen Ščulac je po izključitvi vratarja iz igre potegnil Anteja Vukušića, igralci v rumenih dresih pa so hitro unovčili kadrovsko premoč na igrišču.

V 74. minuti je Amadej Brecl poslal z desne strani uporaben predložek, Ibišević je bil za malenkost prekratek, na pravem mestu pa se je ob pravem času znašel Požeg Vancas in s svojim sedmim zadetkov v tej sezoni svoje soigralce popeljal do vodstva z 2:1. Celjani so imeli v končnici vse niti igre v svojih nogah, Ibišević pa je v 86. minuti zapravil idealno priložnost za bolj prepričljivo zmago.

V 14. krogu bodo nogometaši Krškega v nedeljo igrali doma z Muro.

Celje : Krško 2:1 (1:1)

Strelci: 0:1 Volaš (8.), 1:1 Lotrič (13./11 m), 2:1 Požeg Vancaš (74.).

Celje: Rožman, Andrejašič, Stojinović (od 73. Cvek), Džinić, Brecl, Pišek, Benedičič, Novak (od 90. D. Štraus), Lotrič, Požeg Vancaš, Ibišević (od 87. R. Štraus).

Krško: Zalokar, Hing-Glover (od 84. Kovačič), Brekalo, Ejup, Tomić, Volarič, Ogrinec (od 68. Ristovski), Da Silva, Srečković, Vukušić (od 72. Frelih), Volaš.

Lestvica: 1. Maribor 30, 2. Olimpija 25, 3. Gorica 21, 4. Aluminij 18, 5. Domžale 16, 6. Mura 16, 7. Celje 16, 8. Triglav 12, 9. Rudar 11, 10. Krško 9.

STA, I. V.