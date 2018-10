Ožgana fasada in dimniški požar; potresni sunek pri Šentjerneju

22.10.2018 | 07:00

V naselju Hrastulje so včeraj malo po poldnevu opazili ožgano fasado na stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Škocjan so odprli deset kvadratnih metrov fasade, pogasili žareče mesto in pregledali objekt s termovizijsko kamero. Vzrok požara in višino škode bodo raziskale pristojne službe.

Ob 16.48 so v Šmihelu v Novem mestu zagorele saje v dimniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili dimniški požar.

Šibek potres pri Šentjerneju

Ob 20.48 so po podatkih Agencije RS za okolje, Urad za seizmologijo, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,1 v bližini Šentjerneja, 79 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Kostanjevice na Krki in Krškega. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Ob 13.15 so na C. 4. julija v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja.

Ob 15.59 je na mejnem prehodu Obrežje, občina Brežice iz osebnega vozila iztekalo pogonsko gorivo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, z vpojnimi sredstvi posuli in počistili razlito pogonsko gorivo ter nudili pomoč vlečni službi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 1955;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOKI;

- od 12.30 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAMEŠKO, TP MRŠEČA VAS;

- od 9.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLETERJE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS na izvodu Črnomelj;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA na izvodu Poglajen.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TIHABOJ na izvodu PROTI OREŠJU;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA CERKNO, TP KAMNI VRH, TP KAMNI VRH 2, TP ŠTOROVJE, TP ŠTOROVJE DOLINA, TP NOVA GORA, TP NOVA GORA CERAR, TP ZGORNJI CEROVEC, TP GOBNIK, TP JAVORJE, TP HOHOVICA in TP PODPEČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pišece Orehovec izvod Predislavc med 8. in 10. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Spodnji Stari Grad izvod NNKB Libna desno. med 8. in 13. uro.

M. K.