Brezplačne kartice integriranega JPP za dijake in študente

22.10.2018 | 08:00

V Novem mestu je eno od IJPP prodajnih mesta na avtobusni postaji. (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški mestni potniški promet s 1. novembrom vstopa v sistem Integrirani javni potniški promet (IJPP). IJPP kartice dijaki in študentje že lahko brezplačno prevzamejo na prodajnih mestih IJPP ob nakupu mesečnih vozovnic za mesec november, v avtobusih pa so nameščeni tudi novi sistemi za validacijo, so sporočili iz novomeške občine.

V Novem mestu so IJPP prodajna mesta Avtobusna postaja Novo mesto, Železniška postaja Bršljin in Prevozi Integral na Ljubljanski cesti 26 (Hedera). Ministrstvo za infrastrukturo je septembra leta 2016 uvedlo subvencionirano enotno vozovnico integriranega javnega potniškega prometa ter s tem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogočilo dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz na relaciji med domom in šolo, so še dodali.

M. Ž.