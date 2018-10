Spoštljivo tudi o ovcah in vlaku

22.10.2018 | 09:00

Na fotografiji (z leve): Žan Dobnik (Doga Galvana), Mojmir Dimec (ovčarska kmetija Urban), Vojko Kos, Slavica Mirt in Janez Kukec (Foto: M. L.)

Učenci osnovne šole Krmelj so z nastopi popestrili prireditev. (Foto: M. L.)

Ena od slik z razstave (Foto: M. L.)

Krmelj - Krajevna skupnost Krmelj v oktobru zaznamuje krajevni praznik. Ob tem je tudi letos podelila priznanja, ki so jih prejeli Vojko Kos za dolgoletno delo v športu in družbenih dejavnostih, ovčarska kmetija Urban za prispevek k prepoznavnosti kraja in turistično dejavnost in podjetje Doga Galvana ob 30-letnici poslovanja.

Priznanja so dobitnikom izročili na nedavni slovesnosti v krmeljski kulturni dvorani. Udeležence praznične slovesnosti sta nagovorila predsednica krajevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt in sevniški podžupan Janez Kukec. Zbranim se je proti koncu dogodka pridružil po vrnitvi s službene poti tudi sevniški župan Srečko Ocvirk.

Na prireditvi, ki jo je povezovala Polona Starič, so nastopili učenci osnovne šole Krmelj. Rdeča nit sporeda je bila železnica, s čimer so se v Krmelju spoštljivo in vedro spomnili nekaterih obletnic, povezanih z zgodovino železnice v tem kraju.

Udeleženci prireditve so si lahko v dvorani ogledali razstavo slik z letošnje likovne kolonije v Krmelju.

M. L.

Galerija