Kdaj povračilo škode prebivalcem po neurju s točo?

22.10.2018 | 10:20

Toča, ki je 8. junija klestila v Črnomlju je bila debela kot jabolko. (Foto: M. B., Facebook, arhiv DL)

Črnomelj - Občina Črnomelj je Upravo RS za zaščito in reševanje že nekajkrat pozvala k odgovoru glede posredovanih vlog za prijavo škode na objektih oškodovanih prebivalcev občine Črnomelj po uničujočem neurju s točo 8. junija letos. Prebivalci so vloge na občini oddali že med 14. in 26. junijem, županja Mojca Čemas Stjepanovič pa je nazadnje direktorja Uprave Darka Buta znova zaprosila za odgovor med njegovim obiskom v Črnomlju minuli četrtek, so sporočili iz črnomaljske občine in dodali, da so odgovor okoli reševanja vlog zdaj končno tudi prejeli.

Kot so jim iz Uprave RS za zaščito in reševanje sporočili, bo končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo v vladno proceduro poslana v začetku tega tedna. »Po potrditvi gradiva na Vladi Republike Slovenije bo pristojno ministrstvo, v tem primeru Ministrstvo za okolje in prostor, pripravilo sanacijski program za odpravo posledic, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa mu bo zapisniško prenesla zapisnike in drugo dokumentacijo o oceni neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo,« so zapisali v odgovoru.

Dodano ob 10.40:

Sicer se na občino Črnomelj obrača vse več podjetnikov, ki so bili oškodovani v omenjenem neurju s točo, ki so na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) posredovati oceno škode z zahtevano dokumentacijo. Ker od takrat niso prejeli nobenih povratnih informacij glede reševanja njihovih vlog, so vprašanje, v kateri fazi je reševanje vlog in kdaj se lahko pričakuje odločitev o posamezni vlogi ter nadaljnji ukrepi, na ministrstvo, kot je pred dnevi sporočila županja, poslali še iz občine.

Z ministrstva so jim odgovorili, da lahko začnejo z nadaljnjimi aktivnostmi potem, ko se bo Vlada RS seznanila z oceno škode, ki jo bo vladi predložila Uprava RS za zaščitno in reševanje, za kar upajo, da se bo to zgodilo čimprej. Sodeč po zgornjem odgovoru, bo to kmalu.

"Na osnovi tega bo MGRT pripravil Program odprave posledic škode v gospodarstvu, seveda v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva za povrnitev škode. Vsi oškodovanci, ki so zajeti v oceno škode v gospodarstvu (torej tisti, ki so posredovali obrazce za oceno škode v gospodarstvu in bodo zajeti v Programu, teh je bilo iz občine Črnomelj 13) bodo na podlagi tega pravočasno pozvani k predložitvi dokumentacije,« so zapisali.

M. Ž.