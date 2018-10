Krški osnovnošolci podprvaki

22.10.2018 | 10:30

Krško, Velenje - V četrtek, 11. oktobra, je v Velenju potekalo finale ekipnega prvenstva Slovenije v atletiki za osnovne šole. V finale so se po zmagi na področnem tekmovanju uvrstili dečki z najboljšim rezultatom in deklice z 11. rezultatom.

Fantovska ekipa je po rezultatu področnega tekmovanja veljala kot kandidat za medaljo, a iz dosedanjih izkušenj se rezultati na finalnem tekmovanju velikokrat spremenijo. V zadnjih dneh pred tekmovanjem smo poskušali izboljšati telesno pripravo in tehniko posameznih disciplin. Veliko pozornost smo posvečali psihološki pripravi, saj je večina učencev prvič tekmovala na tako velikem tekmovanju.

Po slavnostni otvoritvi so začeli tekmovalci v skoku v višino in skoku v daljino, sledil je tek na 60 m, met vorteksa, tek na 300 m, suvanje krogle, tek na 1000 m in na koncu še štafeta 4 x 100 m.

Med tekmovanjem smo z nasveti svetovali učencem in jih vzpodbujali, saj smo vedeli, da se nam ob dobrih rezultatih vseh tekmovalcev lahko uspe uvrstiti med najboljše šole v Sloveniji. Nestrpno čakanje na svečano objavo rezultatov je bila naporna, a veselje ob razglasitvi drugega mesta je povzročilo pravo evforijo med učenci.

Uspehi učencev, ki so v zadnjih štirih letih osvojili dvakrat prvo mesto, letos drugo mesto in pred dvema letoma peto mesto, OŠ Jurija Dalmatina Krško uvršča med najbolj uspešne šole v ekipni atletiki v Sloveniji.

Tekmovalci, ki so osvojili srebrno medaljo na finalu državnega ekipnega tekmovanja v atletiki, pa so:

60 m: Miha Sotošek, Nejc Prebejšek;

300 m: Andraž Maglica, Peter Pečnik;

1000 m: Tomi Bajc, Maj Ficko;

suvanje krogle: Erik Bratkovič, Sven Stopinšek;

met vorteksa: Marko Vodopivc, Enej Jagodič;

skok v daljino: Jaka Pirc, Jakob Gorenc;

skok v višino: Jernej Belinc, Alen Halilovič;

štafeta 4 x 100 m: Marko Vodopivc, Andraž Maglica, Jernej Belinc, Miha Sotošek.

Končni vrstni red:1. mesto OŠ Grm, 2. mesto OŠ Jurija Dalmatina Krško, 3. mesto OŠ Železniki.

Dekleta so na finalnem tekmovanju zasedla 11. mesto, kar je za mlado ekipo zelo dober rezultat.

Vodja ekipe: Anton Zakšek

Galerija