Dornik: Občina vseh občanov

22.10.2018 | 11:30

Dušan Dornik s predsednikom krške DeSUS Vladom Bezjakom in podpredsednico ROK Matejo Zupan. (Foto: B. B.)

Krško - Dušan Dornik bo na županskih volitvah v Krškem kandidat strank SMC, DeSUS in ROK, svojo podporo pa so mu skoraj soglasno izrekli tudi na nedavnem kandidacijskem zboru krške SDS.

Kot pravi, se je za kandidaturo odločil, ker občina Krško potrebuje novo vizijo razvoja, s katero bo postala občina vseh občanov. S ciljem bolj inovativne in razvojno usmerjene občine namerava poskrbeti za zapolnitev pretežno praznih gospodarskih con, racionaliziral bi koncept opremljanja stavbnih zemljišč, problematično pa se mu zdi tudi področje mobilnosti, kjer bi rad razvijal avtonomni javni prevoz.

Občina naj postane tudi bolj gospodarna in socialna, zato bi povečal subvencije za obrtnike in podjetja, znižal višino komunalne položnice in povečal obseg črpanja evropskih sredstev, saj je Krško pri tem med manj uspešnimi slovenskimi občinami, ugotavlja Dornik.

Z željo po bolj zdravemu življenju želi šolam in vrtcem zagotoviti lokalno pridelano hrano, nadomestilo za omejeno rabo prostora pa bi v večji meri vlagal v športno infrastrukturo za dvig kakovosti življenja občanov.

Občina potrebuje tudi strateški prostorski načrt, v katerem bi opredelila dolgoročni razvoj vseh občinskih središč, zapostavljeno pa se mu zdi področje dolgotrajne oskrbe, kjer bi izzive lahko reševali tudi preko javno-zasebnih partnerstev. Občina je po njegovem zaspala tudi na področju stanovanjske politike, saj se ukvarja predvsem s socialnimi stanovanji, medtem ko stanovanj za mlade primanjkuje.

B. Blaić