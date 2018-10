Otvoritev razstave Tradicija in novi časi ob 20-letnici brežiške ETrŠ

22.10.2018 | 10:40

Brežice - V ponedeljek, 15. oktobra, so v avli Ekonomske in trgovske šole Brežice svečano s tiskovno konferenco in s priložnostno prireditvijo odprli razstavo z naslovom Tradicija in novi časi (20-letnica brežiške ETrŠ).

Kot častni pokrovitelj prireditev ob 20-letnici šole je zbrane najprej na tiskovni konferenci nagovoril župan Občine Brežice Ivan Molan. Z novinarji so spregovorili tudi zgodovinar Boris Ambrož, direktorica zavoda dr. Mojca Tomažin, ravnateljica Višje strokovne šole Hermina Vučajnk, predstavnica dijakov šole Tinkara Matjašič in moderatorka ter vodja organizacijskega odbora Alenka Pečnik Kranjec.

Na svečano otvoritev razstave Tradicija in novi časi so bili povabljeni tudi bivši delavci šole ter vsi, ki so v preteklem 20 in več letnem obdobju soustvarjali pot k uspehu, kar je del mota na logotipu prireditve dijaka Gregorja Gabriča. Po uvodnem kulturnem pozdravu dijakinj šole sta zbrane nagovorili dr. Mojca Tomažin in Hermina Vučajnk. Razstavo, ki nas popelje skozi čas srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v Brežicah s poudarkom na 20-letni zgodovini nove šolske stavbe na obrobju Brežic in na nadaljevanje žlahtne pedagoške tradicije šole tudi v 21. stoletju, je predstavil in odprl profesor Boris Ambrož.

Idejna zasnova je bila po besedah organizatorja in glavnega idejnega vodje razstave profesorja zgodovine Borisa Ambroža prikazati osem mejnikov v sodobni zgodovini šole, odkar se nova stavba nahaja na Bizeljski cesti 45 v Brežicah. Prvi mejnik predstavlja sama selitev in pouk v novih prostorih (1998), drugi dograditev sodobne atletske steze (1999), tretji ustanovitev samostojne Višje strokovne šole, ki je bila prva v terciarnem izobraževanju v Posavju (2000), četrti posodobitev programa ekonomski tehnik in uvedba poklicne mature (2001), peti pridobitev novega programa logistični tehnik (2008), šesti dograditev nove sodobne telovadnice ob šoli (2011), sedmi pridobitev novega programa predšolska vzgoja (2015) in osmi prva večja sprememba na vodstvu šole, ko je dolgoletnega ravnatelja profesorja Martina Šoška zamenjala nova ravnateljica dr. Mojca Tomažin.

Ideje in predloge za razstavo so poleg profesorja Borisa Ambroža prispevale tudi dijakinje Lara Kočan, Klara Vodopivec, Eva Zakšek, Ingrid Cizerle in Katarina Leskovar. Pri izdelavi razstave pa so sodelovale dijakinje Tamara Novoselc, Laura Stojanović, Natja Novak Žibret, Klara Vovk in Marija Čučnik.

Razstava bo na ogled predvidoma do konca tega leta. Prireditev je povezovala Lara Kocjan, s pesmijo pa oplemenitila Aida Perko Praner pod mentorstvom profesoric Mire Starc in Patricije Rudolf.

Tekst in foto: Metka Galič

