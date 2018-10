Kostanjev piknik v vrtcu Brestanica

22.10.2018 | 10:55

Brestanica - V četrtek, 11. oktobra, so otroci našega vrtca preživeli zanimivo popoldne v družbi babic in dedkov, ki so jih povabili v goste.

Pri peki kostanja so nam pomagali člani Moto kluba Ketna Krško, ki so otroke razveselili tudi s svojimi motorji. Za to gesto se jim iskreno zahvaljujemo.

Helena Zupančič

Galerija