Eden se je prevrnil, drugi trčil v ograjo podjetja in sprožil alarm. Pozor: kradejo kot srake!

22.10.2018 | 12:40

V soboto nekaj po 21. uri se je zgodila prometna nesreča v Orešju na Bizeljskem. Brežiški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 25-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Včeraj zvečer so policisti obravnavali prometno nesreč z materialno škodo, ki se je pripetila v Grosupljem. V njej je bil udeležen voznik tovornega vozila s priklopnikom (državljan Latvije), ki je pri vzvratni vožnji trčil v ograjo podjetja in pri tem sprožil vlomni alarm. Med postopkom so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (0,77 mg/l). V skladu z določili ZP-1 mu je bilo odrejeno pridržanje in so ga privedli k sodniku za prekrške.

Pijan vijugal po cesti

Šentjernejski policisti so bili v noči na soboto obveščeni, da naj bi na cesti v okolici Šentjerneja voznik osebnega avtomobila vijugal po vozišču, zapeljal s ceste in nazaj na cesto ter ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 47-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Oškodoval društvo

V Novem mestu je v noči na petek nekdo vlomil v prostore društva. Odnesel je prenosni računalnik in pijačo ter poškodoval še dva računalnika. Škode je za okoli 2.000 evrov.

Ob bakren kotel

Z dvorišča stanovanjske hiše v Novem mestu je neznanec izmaknil bakren kotel za žganjekuho in lastnika oškodoval za 200 evrov.

Vlomil v hiše

V Sremiču na območju Policijske postaje Krško je med prejšnji teden neznanec vlomil v dve počitniški in eno stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah oškodovancev ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil premoženjsko škodo.

Šest semaforjev olajšali za akumulatorje

V Novem mestu in v Mirni Peči so med petkom in soboto neznanci s šestih mobilnih semaforjev, ki urejajo promet na gradbiščih cest, ukradli akumulatorje ter povzročili za okoli 1.800 evrov škode.

Avto je bil kar odklenjen

Na parkirnem prostoru pokopališča v Vavti vasi je v soboto nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila sunil denarnico z dokumenti, plačilno kartico in denarjem.

Okradel trgovino

Na Mirni je v noči na nedeljo neznanec skozi vrata vlomil v prostore prodajalne. Odnesel je tobačne izdelke in živila ter povzročil za okoli 5.000 evrov škode.

Zasegli prepovedane tablete

Policisti PMP Metlika so med opravljanjem mejne kontrole na vstopu v Slovenijo pri vozniku osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak našli in zasegli okoli 1.300 tablet z učinkovinami, ki sodijo v skupino prepovedanih drog. Zoper 58-letnega osumljenca bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Prijeli 17 tujcev

Policisti so od petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju krajev Damelj, Župelevec, Drenovec in Bojanci izsledili in prijeli 17 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo (osem državljanov Pakistana, šest državljanov Bangladeša in tri državljane Sirije). Trije tujci so izrazili namero za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom, ostale pa so po zaključenih postopkih izročili hrvaškim varnostnim organom.

