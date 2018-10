FOTO: Praznovali 130-letnico Rdečega križa na Dolenjskem

22.10.2018 | 13:50

Ob jubileju je podjetje Adria Dom OZRK Novo mesto podarilo mobilno hiško.

Nastopili so otroci iz vrtca Cepetavček ter učenci in učenke dolenjskih osnovnih šol.

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je, kot smo napovedali, v KC Janeza Trdine obeležilo 130-letnico Rdečega križa na Dolenjskem. Petkove prireditve so se udeležili podpredsednica RKS Irena Nečemer, dolgoletna predsednica RKS Ivica Žnidaršič, bivše predsednice OZRK Novo mesto Anica Bukovec, Suzana Jarc in Mojca Špec Potočar ter sekretarka Jelka Može, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, župana občin Straža in Škocjan, Dušan Krštinc in Jože Kapler, ter mnogi drugi predstavniki ustanov in institucij, s katerimi sodeluje Rdeči križ.

»V čudovitem programu so nastopali otroci iz vrtca Cepetavček iz Mirne Peči z Jurijem Murijem, pevski zbor Gumbi OŠ Center, recitatorki Minatijeve pesmi Nekoga moraš imeti rad ob spremljavi na kitari OŠ Drska in Župančičevega Zelenega Jurija OŠ Frana Metelka Škocjan, učenke in učenec OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Šmarjeta in Šmihel s plesnimi točkami, predstavila sta se brusniški maček in harmonikar iz OŠ Brusnice ter za konec smo prisluhnili venčku pesmi o soncu, ki so ga zaigrali na trobente, violine in Orffove instrumente učenci in učitelja OŠ Vavta vas,« je danes sporočila sekretarka Barbara Ozimek.

Vse prostovoljce in goste, ki so dodobra napolnili dvorano kulturnega centra, sta nagovorila predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut in podpredsednica RKS Irena Nečemer. Oba sta poudarila dolgoletno zgodovino in utemeljitelja ideje o RK Henrya Dunanta in smiselnost organizacije za zmanjšanje trpljenja in stisk ljudi. Povezovalca programa, gimnazijca Anita in Nezmir, sta skozi celoten program orisala sedem temeljnih načel Rdečega križa in jih tudi pojasnila: univerzalnost, nevtralnost, nepristranskost, neodvisnost, celovitost, prostovoljnost in humanitarnost.

Ob jubileju je Macedoni OZRK Novo mesto podelil priznanje in ob tem poudaril pomen prostovoljstva in krvodajalstva ter izrekel čestitke vsem, ki uresničujejo humanitarne vrednote. Na koncu je direktorica Adrie Dom Marta Klevišar podelila donacijo, tj. mobilno hišo, ki bo namenjena za letovanje socialno šibkih posameznikov in družin, so še zapisali v sporočilu za javnost. Obiskovalci so prejeli tudi zbornik 130 let Rdečega križa na Dolenjskem, ki so ga izdali ob častitljivem jubileju.

O zgodovini Rdečega križa na Dolenjskem smo podrobneje poročali tudi v 42. številki Dolenjskega lista.

M. M., foto: OZRK Novo mesto

Galerija