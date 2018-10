Po štiridesetih letih so se obrnili k sebi

Krško - Po štiridesetih letih delovanja so v Big bandu Krško ugotovili, da je orkester zrel, da se s preigravanja jazzovskih standardov in priredb številnih drugih avtorjev obrnejo vase, da se usmerijo v lastno produkcijo, da začnejo igrati svojo glasbo, glasbo, ki so jo za svoj orkester napisali njihovi člani. Saj so sem ter tja kakšno lastno skladbo zaigrali tudi že prej, a program osrednjega koncerta ob štiridesetletnici je bil prvič sestavljen z izključno lastnimi skladbami, napisanimi posebej za to priložnost.

Nobenih govorov ni bilo sinoči ob osrednjem koncertu Big banda Krško ob njegovi štiridesetletnici, vse so s svojo glasbo povedali glasbeniki, le dirigent Aleš Suša se je za prizadevno delo na vajah in sodelovanje pri snemanju plošče zahvalil članom orkestra ter za njihovo podporo pokroviteljem, še posebej občini Krško, ki svoj Big band podpira od začetka pred štiridesetimi leti, ko ga je na noge postavil legendarni Drago Gradišek, ki je bil tokrat tudi med občinstvom.

Zaigrali so deset skladb, ki so jih, kot rečeno, posebej za to priložnost zložili člani orkestra Miha Koretič, Lovro Ravbar, Aleš Suša, Jernej Trobentar, Rok Lopatič, Janez Gabrič, Bojan Zupančič in Tadeja Molan, ki sta se ji pri popevki Polje ljubezni pridružila Kristjan Račič in Anja Pavlin.

Glasba, ki so jo pripravili za sinočnji koncert je ob tej priložnosti izšla tudi na plošči Big band KK 40, ki so jo posneli letos v Studiu 44, sliko za naslovnico je prispevala novomeška akademska slikarka in grafičarka Nataša Mirtič, kot oblikovalec pa se je pod celostno podobo plošče podpisal novomeški oblikovalec Jurij Kocuvan, ki je od lani tudi učenec glasbene šole Big banda Krško. Da je plošča dobro posneta in glasba na njej primerno obdelana so poskrbeli Miha Koretič, Rok Lopatič, Petar Stojanović, Uroš Bon, Jakob Krall in Martin Žvelc.

Ob koncu koncerta je Aleš Suša ob zahvali občinstvu za dolgoletno zvestobo obljubil, da bo usmeritev k lastni glasbi v prihodnosti stalnica orkestra, saj imajo njegovi člani dovolj znanja, ki ga je treba izkoristiti. Kar sedem članov krškega Big banda je namreč končalo eno izmed jazzovskih akademij v tujini, še sedem pa jih študira.

Do konca leta ima Big band Krško v načrtu še štiri dobro utečenih mesečnih koncertov v Studiu 44, ki so ga lani uredili v starem mestnem jedru Krškega. Ime Studio 44 je klubska koncertna dvorana dobila po znamenitem Studiu 14 ljubljanskega radia oziroma danes Radia Slovenija, v katerem so bile med drugim posnete tudi vse popevke iz zlate dobe slovenske popevke. Od tam je Aleš Suša med prenovo privlekel akustične elemente, ki zdaj krasijo zadnjo steno tako v Studiu 44 kot tudi v sosednjem prostoru, kjer ima vaje Big band Krško. Številko 44 pa je Studio 44 dobil po hišni številki stavbe, v kateri domuje na Cesti krških žrtev.

Prvi od koncertov v Studiu 44 bo že ta petek, ko se bo krškemu občinstvu predstavila skupina Fiver, sestavljena iz mladih glasbenikov, študentov jazza na Prins Claus Conservatorium v Groningenu na Nizozemskem. Glasbeniki skupaj igrajo že dve leti, zasedba pa je nastala z željo po igranju lastnih kompozicij ter aranžmajev. V njihovi glasbi se čuti vpliv več slogov jazza, saj glasbeniki prihajajo iz različnih okolij. Zasedbo sestavljajo Lenart Rožman (SLO) – tenor saksofon, Klara Lavriša (SLO) – alt saksofon, flavta, Eric Chong (HKG) – kitara, Yorgos Kitsis (GRC) – bas in Janez Sagadin (SLO) – bobni.

