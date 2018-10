Samo Jakljič računa na zmago

22.10.2018 | 17:00

Borut Likar, Samo Jakljič in Marjan Ravbar

Županski kandidat LKOS mag. Samo Jakljič.

Straža - Lista krajanov občine Straža (LKOS) bo na lokalnih volitvah nastopila tako s kandidati za občinski svet kot z županskim kandidatom, tj. Samom Jakljičem. Na današnji nov. konferenci so povedali, da računajo na zmago v prvem krogu, sicer pa da je LKOS na dosedanjih lokalnih volitvah dobila največ, okoli tretjino glasov volivcev, tako da vsaj tri občinske svetnike pričakujejo tudi tokrat.

Jakljič prihaja iz Rumanje vasi, po zaključenem študiju geodezije je 15 let delal kot asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer je na komunalni smeri pridobil tudi naziv magistra znanosti. Med drugim je sodni izvedenec za geodezijo, sicer pa se je z lokalno samoupravo srečal še kot štipendist novomeške občine in tudi kasneje kot zaposlen na občinskih upravah. Že kot osnovnošolec je igral v pihalni godbi Novoles, bil eden ustanovnih članov Rafting kluba Gimpex in Društva za prostovoljne aktivnosti Rumanja vas.

Kot je povedal, se je za kandidaturo odločil, ker dobro pozna ljudi, prostor in zakonodajo, z znanjem in izkušnjami pa da lahko naredi veliko za straško občino. Tako Jakljič kot LKOS so poudarili, da bodo v čim večji meri vključevali ljudi, kar bi izvedli z ustanovitvijo vaških odborov in obveznimi zbori občanov, del občinskega proračuna bi bil participatoren, spremenili bi občinski statut in prostorski načrt.

Lista LKOS vsebuje osem novih imen, njen nosilec je županski kandidat, sledita Mateja Merlin in Borut Likar, dosedanja obč. svetnika, nato Anica Nose, Tomislav Salopek, Irena Jerič, Robert Kren idr..

Tekst in foto: M. Martinović