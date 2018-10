Gneča na odvzemu krvi

22.10.2018 | 19:00

Jubilant Franc Pelko je tudi na 110. odvzem krvi prišel nasmejan in dobre volje.

Člani MRK Krka

Člani Policijskega veteranskega društva Sever Dolenjske in Bele krajine skupaj z Območnim združenjem Vojnih veteranov za Slovenijo Dolenjske

Novo mesto - Na novomeškem Centru za transfuzijsko dejavnost so se danes zahvalili še enemu krvodajalcu jubilantu – 110-tič je na njihov stol sedel Franc Pelko z Otočca. Že kot 15-letnik je imel hudo nesrečo z motorjem in preživel je zahvaljujoč darovani krvi, tako da je od svoje vojaščine naprej ostal zavezan tej humanitarni gesti. Tradicijo nadaljuje tudi njegov sin, sicer pa Pelko proste urice najraje preživi v vinogradu in z vnučki, že dolgo let pa goji tudi ljubezen do petja.

Današnje krvodajalske akcije so se številčno udeležili tudi igralci MRK Krka ter člani Policijskega veteranskega društva Sever Dolenjske in Bele krajine skupaj z Območnim združenjem Vojnih veteranov za Slovenijo Dolenjske.

M. M., foto: OZRK Novo mesto