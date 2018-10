V Brestanici nocoj motena oskrba s pitno vodo

22.10.2018 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Nocoj, predvidoma do 19. ure, bo motena oskrba s pitno vodo na Elektrarniški ulici v Brestanici, in sicer zaradi okvare na vodovodnem omrežju. Okvaro v Kostaku odpravljajo in prosijo za razumevanje.

Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite. Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 07 48 17 225.

Jutri morda težave z vodo na vodovodu Primož

Komunala d.o.o. Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Primož v naseljih Ponikve in Arto, da bo jutri motena oskrba z vodo, predvidoma med 8. uro in 14. uro zaradi vzdrževalnih del na sistemu.

Gorele saje

Danes popoldne ob 14.39 so v Jurčičevi ulici v Trebnjem gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so očistili dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Zagozdeno drevo

Danes ob 16.15 je bilo pri Ulici Mirana Jarca v Črnomlju pod mostom na reki Lahinji zagozdeno drevo. Gasilci PGD Črnomelj so drevo razžagali in odstranili.

Zagorel zabojnik za smeti

Popoldne ob 17.38 je gorel zabojnik za smeti na pokopališču v Stopičah v občini Novo mesto. Gasilci PGD Stopiče in GRC Novo mesto so spraznili zabojnik in pogasili vsebino.

L. M.