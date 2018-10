Ne le krožišče, tudi cesta s pločniki od Dobrave do rondoja

23.10.2018 | 08:00

Ob tej cesti pred bodočo cono, ki bo obnovljena, bodo uredili tudi pločnik.

Dobruška vas - Škocjanski župan Jože Kapler pravi, da bo po zagotovilih Ministrstva RS za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo razpis za izvajalca del za novo krožišče, ki pomeni tudi vstop v novo škocjansko gospodarsko cono Gospodarsko tehnološki center, v kratkem objavljen.

Jože Kapler

Zagotovila so bila sicer dana že prej, a projekt iz leta 2007 je bilo potrebno novelirati - med drugim zaradi sprememb prometne zakonodaje in signalizacije. »Poskrbeti moramo, da bo prava podlaga za razpis in bo brez pripomb, da kasneje ne pride do raznih sprememb,« pravi Kapler. Gre za 1,3 milijona vreden projekt, ki poleg krožišča vključuje tudi ureditev kolesarske poti, pločnika, avtobusnega postajališča, razsvetljave in komunalnih vodov.

Ko se bodo dela začela, bo petkratko krožišče lahko narejeno v nekaj mesecih. Župan poudarja, da so investitorjem v coni o tem dali jasne zaveze, saj brez krožišča cona ne more delovati, in besedo nameravajo držati.

Tomaž Willenpart

Ob nedavnem obisku predstavnikov Direkcije RS za infrastrukturo, ko so si ogledali obnovo dela državne ceste skozi Dobravo, so se dogovorili še o obnovi ceste od konca obnovljene ceste v Dobravi do omenjenega rondoja v Dobruški vasi. Ta odcep na ravnini ostaja nevaren - tudi na terenu ob ogledu so se prepričali, da je promet res velik, tudi tovorni - in da je potrebna obnova tega dotrajanega cestišča s pločniki in križiščem proti vasi Stranje. Izdelati bo treba projektno nalogo, projekt uvrstiti v državni proračun, »kar pomeni, da se to ne bo zgodilo jutri, a potrebni so dobri projekti in zagotovljena zemljišča. To je pogoj države, da gre v kakršnokoli investicijo z občino. Tu se bomo potrudili in vse pripravili, da bo cesta zgledno urejena in varna za vse naše občane in ostale, ki dnevno tu dostopajo na avtocesto. Direkcija bo financirala projektno nalogo in obnovo ceste, pločnik in morebitna infrastruktura pa bo seveda strošek občine,« pravi župan.

Na občini pa so tudi tik pred podpisom pogodbe za izvajalca del za projekt obnove državnega ceste skozi Bučko, ki zamuja, kar je ob nedavnem obisku v Šmarjeti potrdil tudi Tomaž Wilenpart,vodja sektorja za investicije v ceste na Direkciji RS za infrastrukturo. Razpis je mimo, rok za pritožbo je minil in uskladiti morajo le še termin podpisa.

Besedilo in foto: L. Markelj