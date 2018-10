S širino duha dobri sebi in turistom

23.10.2018 | 09:00

Peter Dirnbek (Foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Peter Dirnbek je kandidat Levice za župana občine Brežice na letošnjih lokalnih volitvah, je sporočil včeraj v Cerkljah ob Krki.

»V Brežicah veje čudna klima, kjer se kupčka, treplja in se drug drugemu ne želi zameriti. Ljudje se prodajajo za majhne usluge in to nas dela majhne,« pravi. V občini Brežice se veliko dela na komunalni infrastrukturi, a premalo na socialni infrastrukturi. Zato želi tesneje povezati občane med seboj in izboljšati komunikacijo lokalne oblasti z občani. Sedanje dnevno odhajanje 4.000 občanov na delo iz brežiške občine v druge, bo občina zmanjšala tudi z razvojem turizma, ki lahko zaposli mnoge domačine.

Prebivalci so odprti, gostoljubni, radodarni in s tem lahko občina postane vzorčna turistična destinacija. »Brežiška občina je naravni biser Posavja in Slovenije, ki ga moramo ceniti, negovati, sonaravno razvijati in narediti prijaznega za vsakogar. Vsi prebivalci smo ambasadorji naše občine, še posebej bodoči župan. Širina duha, jasen pogled v prihodnost, pripadnost skupnosti in zavedanje, da smo nenadomestljiv in poseben kraj na zemeljski obli, so nepogrešljive lastnosti oziroma vrednote prvega med enakimi,« pravi Dirnbek. Občina bo še naprej gradila ceste, vrtce, šole, mostove in domove, a ne zato, da dobijo posel "naši in ne vaši", ampak za dobro življenje in zato, da se bodo domačini počutili v svojem okolju zaželeni in nepogrešljivi. Dirnbek napoveduje prevetritev javnih zavodov in ustanovitev stanovanjske zadruge.

M. L.