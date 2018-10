Pomoč gasilcev in reševalcev onemoglemu; danes brez elektrike

23.10.2018 | 07:00

Včeraj ob 8.10 uri je bila v stanovanju na Knafljevem Trgu v Ribnici onemogla oseba. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so na kraju ugotovili, da je pred njihovim prihodom sin odprl vrata stanovanja. Gasilci so nudili pomoč osebi do prihoda reševalcev ter pri prenosu do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes, v torek, 23. 10. 2018:

- od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLETERJE,

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO,

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA CIKAVA 1 - IZVOD VEL. CIKAVA,

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 9:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC,

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 PRI SEMIČU, izvod Simonič.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB na izvodu ELEKTRO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pot na Dobravo izvod Šalamon med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Pecelj izvod Brezje med 8:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Veniše, Veniše vas in Krško vodovod med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.