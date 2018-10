Podelili letošnja priznanja in nagrade

23.10.2018 | 12:35

Ribnica - V počastitev praznika občine Ribnica je sinoči v Športnem centru Ribnica potekala osrednja prireditev ob prazniku s podelitvijo priznanj in nagrad za leto 2018.

Občina Ribnica obhaja svoj praznik 23. oktobra v spomin na podelitev krošnjarskega patenta leta 1492, na to pa je v svojem nagovoru zbrane spomnil tudi slavnostni govornik, župan občine Ribnica Jože Levstek, ki je podelil tudi vsa letošnja občinska priznanja in nagrade.

Najvišje občinsko priznanje – naziv častni občan je prejel msgr. Janez Pucelj. Priznanje so mu podelili za dolgoletno delo pri ohranjanju slovenstva, izvajanje dušnega pastirstva, zastopanje pred cerkvenimi oblastmi in urednikovanje mesečniku za Slovence po svetu Naša luč ter organizacijo Romanj treh Slovenij na Svete Višarje.

Urbanovo nagrado, ki jo podeljujejo za dosežke na področju gospodarstva, je prejelo leta 1991 ustanovljeno podjetje Maboles iz Lepovč, ki se ukvarja z izdelavi palet, razrezom lesa, prevozništvom in veleprodajo, Gallusovi priznanji pa Rokometno društvo Ribnica za dosežke na področju rokometa in John Tschinkel, ki je bil rojen v Grčaricah, od leta 1953 pa je ameriški državljan, za izdajo avtobiografske knjige z naslovom Zvonovi so umolknili.

Med občinskimi priznanji so podelili še priznanji občine Ribnica, ki sta jih prejela član ŠD Sibor Gal Košir za dosežke na področju športne dejavnosti ju-jitsu ter Toni Prus za dosežke in aktivnost na področju društvene in turistične dejavnosti. Poleg občinskih priznanj in nagrad je župan Jože Levstek podelil tudi pet županovih priznanj, in sicer: Ženskemu komornemu zboru Anamanka za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo na področju komorne glasbe, Viteškemu redu Viridi Hedea za večletno predstavljanje in oživljanje srednjeveške zgodovine, Luciji Kous za dosežke na področju plavalnega športa, Pomoči na domu Centra za socialno delo Ribnica za dolgoletno prizadevno delo in članicam ekipe B Prostovoljnega gasilskega društva Sušje za večletno uspešno delo na področju gasilstva.

V kulturnem programu v okviru prireditve so nastopili Oktet Gallus, Društvo Baletina, Simfonični orkester Glasbene šole Ribnica pod vodstvom Aleksandra Oražma in kantavtor Žiga Bižal z gosti.

Besedilo in foto: M. Leskovšek – Svete

