Dva kilometra prenovljene ceste

23.10.2018 | 10:00

Vlado Grahovac, Ladislav Cerjak in Miran Stanko (Foto: Občina Krško)

Senovo - Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Senovo Vlado Grahovac in predstavnik vasi Šedem v svetu KS Senovo Ladislav Cerjak so v soboto popoldan namenu slovesno predali obnovljen odsek ceste Šedem–Dovško.

Nekaj manj kot dva kilometra dolg odsek sta občina in krajevna skupnost prenavljali od leta 2015, skupna vrednost projekta pa je znašala okoli 300.000 evrov, so sporočili s krške občine.

Dela so v prvi fazi obsegala prestavitev ceste in gradnjo opornega zidu pri kmetiji Radej, sledila je obnova ceste od kmetije Radej do Šedma, v tretji in četrti fazi pa so obnovili ceste in uredili odvodnjavanje še od kmetije Radej do glavne ceste v Dovškem. Z gradbenimi deli so končali poleti.

Na področju krajevne skupnosti končujejo z obnovo mostu na Tomšičevi cesti na Senovem, začela pa so se tudi pripravljalna dela za gradnjo novega vrtca.

B. B.

