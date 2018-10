Premalo je, da smo bogatejši

23.10.2018 | 17:00

Aleš Suša (Foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Po dolgih letih vladanja iste stranke v občini Krško je smiselno zamenjati lokalno oblast, je na včerajšnji novinarski konferenci v Cerkljah ob Krki rekel, Aleš Suša, ki kandidira za župana občine Krško.

Po njegovem mora Krško postati sodobno mesto z značilnostmi mesta, kar bo doseglo med drugim z več poudarka na kulturi v širokem pomenu in na izobraževanju ter na boljšem občutku za urbanizem. Občina Krško živi predvsem na račun energetike. Z jedrsko rento ima nadpovprečen proračun, zato lahko vlaga v nova delovna mesta, npr. uvaja skrajšanje delovnika z 8 na 6 ur ob enaki plači in tako blaži veliko brezposelnost, zlasti mladih.

Skrbneje je treba ohranjati videz podeželske krajine, da bi jo s tem naredili privlačno za turiste. Posavje potrebuje boljše javne prometne povezave z Ljubljano, Mariborom in ostalo Slovenijo. Na železniški postaji Krško je potrebno zvišati nevaren peron. Krško potrebuje most za pešce. Suša se zavzema za spoštovanje človekovih pravic v Posavju. »Populistična politika, ki raje prisluhne pozivom k zmanjšanju človekovih, delavskih in socialnih pravic, namesto, da bi vzpodbujala kulturno in argumentirano razpravo, je škodljiva,« trdi. Nasprotuje korupciji in nepotizmu. »Predolga leta vladanja ene politične stranke so v lokalni politični sistem prinesle tesne in (pre)mnogokrat osebno koristoljubne interesne povezave. V našem okolju celo politične stranke, ki so programsko povsem različne, zaradi lastnih kadrovskih ambicij in drugih koristi sklepajo nenavadne koalicije,« pravi Suša.

M. L.